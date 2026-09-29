Dopo anni di dominio assoluto del travertino, nei progetti d’interni entra un nuovo protagonista: la resina continua. Ma è davvero il nuovo marmo feticcio di architetti e interior?

Il travertino è stato per anni il “materiale del momento” per bagni e cucine. Ma ultimamente, nelle ristrutturazioni italiane hanno iniziato a comparire sempre più pavimenti in resina continua.

Secondo diverse guide di settore, i rivestimenti in resina stanno crescendo soprattutto nei bagni, nelle zone giorno open space e nelle case d’epoca dove si vuole evitare la demolizione dei pavimenti esistenti. E molti progettisti parlano apertamente di cambio di paradigma rispetto alla pietra naturale.

Dal travertino alla resina continua: nuovo amore o alleanza?

Il travertino resta un grande classico dell’architettura italiana: caldo, poroso, con venature che raccontano una storia. Negli ultimi anni è tornato ovunque, dal bagno spa all’isola cucina monolitica, spesso in lastre importanti.

Ma chi progetta interni oggi deve fare i conti con spazi piccoli, budget finiti e richieste molto precise: superfici facili da pulire, poche fughe, estetica minimale. Qui entrano in scena i pavimenti in resina e i sistemi in microcemento, che permettono di ottenere superfici continue, quasi senza interruzioni visive.

Il bagno monomaterico in resina colorata della designer Sabine Marcelis a Rotterdam è diventato un’icona: un volume unico, dal pavimento alla doccia, che dimostra quanto questo materiale possa essere scenografico. Non a caso, anche in Italia molti interior stanno usando la resina come sfondo neutro su cui far risaltare elementi in pietra come il bagno in travertino moderno.

Più che “sostituire” il travertino, la resina tende quindi a incorniciarlo. Pavimenti continui e pareti in resina, lavabi e top in pietra: la pietra fa la parte della diva, la resina quella del set perfetto.

Che cosa sono davvero i pavimenti in resina (e dove funzionano meglio)

Tecnicamente un pavimento in resina è un sistema multistrato: primer, strati di corpo e finitura protettiva a base di resine epossidiche, poliuretaniche o cementizie. Come ricordano le guide di Arredamento.it, lo spessore finito è in genere di 2-3 millimetri, spesso applicati sopra il pavimento esistente.

I vantaggi che conquistano i progettisti sono chiari: assenza di fughe, ottima impermeabilità, igiene (lo sporco non si accumula nei giunti), facilità di pulizia con detergenti neutri e buona conducibilità termica, quindi perfetta con il riscaldamento a pavimento. In bagno, una superficie continua dal pavimento alla doccia riduce anche i punti critici per muffe e infiltrazioni.

Dal punto di vista estetico, le resine cementizie e il cemento resina permettono finiture opache e materiche, con effetti effetto cemento, effetto pietra o quasi marmorizzati. Le versioni epossidiche, più “vellutate” al tatto, si prestano a colori pieni, anche molto saturi. Il risultato va dal minimal soft beige al bagno arancione di Sabine Marcelis.

Gli ambienti dove la resina dà il meglio? Bagni piccoli, corridoi stretti, living con cucina a vista, scale interne. L’effetto “tappeto continuo” allunga visivamente lo spazio e attenua il rumore visivo delle piastrelle tradizionali.

Sui costi, le stime riportate da Arredamento.it parlano di circa 40 euro al metro quadrato per un sistema semplice monocolore, fino a 130-150 euro al metro per lavorazioni molto decorative. Variabili: preparazione del sottofondo, complessità del disegno, tipo di resina.

Resina o travertino? Pro, contro e mix intelligenti

Dove la resina batte il travertino è nella praticità. Spessore ridotto, posa su pavimenti esistenti, continuità assoluta, manutenzione veloce. Un bagno in resina con piatto doccia integrato elimina soglie e gradini, è antiscivolo se trattato correttamente e si pulisce in pochi minuti. Inoltre il peso ridotto è un alleato nelle ristrutturazioni di appartamenti d’epoca.

I contro esistono: la posa è delicata, richiede professionisti specializzati, il supporto deve essere stabile e perfettamente preparato. Alcune resine possono graffiarsi con urti forti o ingiallire se non protette dai raggi solari. E gli eventuali errori si notano subito, perché la superficie è continua.

Il travertino, dalla sua, offre ciò che nessun materiale sintetico replica davvero: tattilità della pietra, profondità delle venature, percezione di valore. AD Italia ricorda che il travertino è amatissimo proprio per il suo aspetto “vivo” e per la patina che si crea nel tempo. Di contro è poroso, teme macchie acide se non trattato, pesa e richiede spessori ben maggiori di una resina.

Il vero trend 2025-2026 sembra quindi l’alleanza. Bagno con pareti e lavabo in travertino e pavimento in resina tortora che unifica il volume. Cucina con top in travertino protetto da resina trasparente e zona giorno in resina sabbia. Seconda casa al mare con scatola in resina chiara e nicchie doccia in pietra, per dare carattere senza appesantire il budget.

Per capire se la resina può diventare il “vostro” nuovo travertino, il test rapido è questo:

state ristrutturando e non volete demolire i pavimenti esistenti;

avete ambienti piccoli o irregolari e desiderate più continuità visiva;

vi piacciono colori neutri, texture morbide, atmosfera spa;

accettate l’idea di una superficie tecnica che, ogni tanti anni, potrebbe richiedere una nuova finitura protettiva;

volete mantenere qualche elemento di pietra naturale, ma senza rivestire tutto.

Se vi riconoscete in almeno tre punti, forse la vera domanda non è più se la resina sia il nuovo travertino, ma come farli convivere nella stessa casa con l’aiuto di un progettista.