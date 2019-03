Se siete in cerca di idee per mantenere il vostro bagno in ordine, ecco qualche consiglio per organizzarlo con stile.

Che il bagno sia grande o piccolo, spesso tenerlo in ordine è una battaglia quotidiana.

Protagonista di un viavai continuo, questa stanza sembra riempirsi in un attimo di un marasma di boccette e oggetti vari.

Per un bagno funzionale ogni cosa deve essere al suo posto: per raggiungere questo obiettivo ci sono tante soluzioni originali che possono aiutarci ad organizzare al meglio l'ambiente.

Barattoli

Questi piccoli contenitori sono perfetti per raccogliere tutti quegli oggetti che altrimenti ritroveremmo sempre in giro. Per non occupare preziose superfici però, meglio fissarli ad un'asse appesa alla parete.

Organizzazione vintage

Per un bagno in stile vintage e ordinato si possono riutilizzare delle vecchie scatole o delle cappelliere dal look retrò, dove organizzare elementi essenziali come carta igienica e asciugamani.

Divisori

Quante volte ci si sente scoraggiati guardando al caos di un cassetto? Scatole e divisori vi aiuteranno a tenere tutto in ordine. Meglio sceglierli di colori chiari o addirittura trasparenti, perchè tutto sia sotto i vostri occhi.

Letture

Molti tengono in bagno libri o riviste da sfogliare, che tendono ad accumularsi e ad occupare spazio. Con una clip in metallo appesa ad un gancio potrete evitare di creare quella classica pila poco ordinata.

Mobili alternativi

In un bagno di metratura ridotta che ha spazio solo per i sanitari, l'organizzazione può essere un problema. Create superfici per appoggiare i vostri oggetti con mobiletti alternativi, come una piccola scala.

Dietro la porta

Per togliere di mezzo una volta per tutte il caos da mensole, mobili e lavandino, un'ottima soluzione è appendere un portaoggetti dietro la porta. Non ingombra e mantiene il bagno in perfetto ordine.

Spazzolini appesi

Chi di noi non ha mai avuto il tradizionale contenitore per spazzolini, poggiato a lato del lavandino? Liberarsene vuol dire sgomberare visivamente una buona porzione dell'area. Appendete i vostri spazzolini per un look più pulito.

Su un vassoio

Non li usiamo quasi più per servire il cibo, ma i vassoi possono essere ottimi alleati nel nostro bagno. Raccogliere gli oggetti su un vassoio renderà immediatamente le superfici della stanza più ordinate, aggiungendo un elemento di decor.

Cover Photo credit: hm.com