Anche un frigorifero apparentemente pulito può emanare cattivi odori: spesso la causa è un punto nascosto e trascurato che andrebbe igienizzato più spesso.

Per anni ero convinta di avere un frigo da copertina: ripiani lucidi, contenitori abbinati, cassetti della verdura svuotati e lavati con zelo. Eppure, ogni volta che aprivo la porta, usciva un odore indefinito, di "vecchio" e di umido. Ho cambiato alimenti, comprato assorbiodori, pulito più spesso. Nulla. Il frigo sembrava pulito, ma continuava a puzzare.

La svolta è arrivata il giorno in cui ho deciso di capire da dove partisse esattamente quell’aroma sospetto. Ho tolto i cassetti, mi sono chinata fino in fondo e l’ho visto: un piccolo solco con un forellino al centro, sulla parete posteriore, appena sopra la zona verdure. La famigerata canalina con il foro di scarico dell’acqua di condensa. Sporco. Anzi, disgustoso.

Perché il vostro frigo “pulito” continua a puzzare

Dentro il frigorifero l’aria è fredda ma umida. L’acqua di condensa che si forma sulla parete posteriore scende lungo una canalina e finisce in un foro di scarico. Da lì passa in un tubicino e arriva in una vaschetta sul retro, dove evapora. Un sistema semplice, finché tutto scorre.

Il problema nasce quando nel foro e nella canalina finiscono micro-residui di cibo: gocce di latte, succhi di carne o di verdura, salse, briciole. Secondo le guide di manutenzione di produttori come Liebherr e Miele, questa zona è una delle prime fonti di cattivi odori se non viene pulita con regolarità. L’acqua ristagna, i batteri lavorano, a volte compaiono piccole muffe. Il resto lo fa il freddo, che “fissa” gli odori in tutto il frigo.

Ci sono alcuni segnali tipici: un velo d’acqua che si accumula sul fondo dell’apparecchio, proprio davanti ai cassetti; un alone scuro intorno al forellino; odore più intenso quando aprite proprio la zona verdure. In superficie il frigo sembra impeccabile, ma lì dietro si sta creando una piccola palude.

Come pulire il foro di scarico del frigorifero in 10 minuti

La buona notizia è che capire come pulire il foro di scarico del frigorifero è molto più semplice di quanto sembri. Nelle istruzioni ufficiali si parla di un’operazione di pochi minuti, da fare con detergenti delicati e strumenti morbidi.

Primo passaggio: sicurezza e preparazione. Scollegate la spina del frigo e spostate gli alimenti più delicati in una borsa termica. Togliete ripiani e cassetti, così da avere accesso libero alla parete posteriore. Preparate una bacinella con acqua tiepida e un po’ di detersivo per piatti oppure bicarbonato di sodio. Evitate candeggina pura, prodotti abrasivi, acidi forti o spugne metalliche: i produttori li sconsigliano perché rovinano le superfici interne.

Secondo passaggio: pulizia generale della vasca. Con un panno morbido in microfibra lavate pareti e fondo, insistendo sulla canalina dove scorre l’acqua. Asciugate bene. Già questo spesso riduce molto l’odore.

Terzo passaggio, il più importante: il foro di scarico. Individuatelo al centro della canalina. Prendete alcuni cotton fioc oppure uno stecchino rivestito di carta assorbente ben arrotolata. Inserite delicatamente nel foro, muovendo avanti e indietro per staccare i residui. Se il cotton fioc esce scuro, siete sulla strada giusta. Poi versate nel foro un po’ di acqua calda, magari con una goccia di detersivo per piatti o di bicarbonato, usando una siringa grande senza ago o una piccola bottiglia. Fate seguire solo acqua pulita, finché lo scarico risulta libero.

Esiste anche un passaggio “avanzato”: controllare il tubicino e la vaschetta di raccolta sul retro. Alcuni tecnici suggeriscono di passare un filo metallico morbido nel tubo per eliminare eventuali tappi profondi. Operazione da fare solo se vi sentite sicure e senza mai forzare vicino alle parti elettriche. In caso di dubbi, meglio fermarsi all’interno e, se l’odore persiste, chiedere assistenza.

Una volta terminato, asciugate tutto, rimettete cassetti e ripiani, ricollegate la spina e riportate al loro posto gli alimenti. L’odore, nella maggior parte dei casi, sparisce nel giro di poche ore.

Come evitare che l’odore torni

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Le linee guida di diversi produttori consigliano una, con un rapido controllo del foro di scarico ogni volta. Tradotto:, svuotate i ripiani principali, passate un panno con detergente delicato, controllate canalina e forellino e, se serve, ripetete il mini-trattamento con cotton fioc e acqua calda.Per tenere a bada gli odori tra una pulizia e l’altra, funzionano bene gli assorbiodori naturali. Una piccola ciotola diben asciutti, un po’ dio diin un bicchierino aiutano ad assorbire le molecole odorose senza coprirle con profumi artificiali. Non sostituiscono la pulizia del foro, ma sono un ottimo alleato.Fanno la differenza anche alcune abitudini quotidiane: chiudere bene i contenitori, non lasciare mai scoperti formaggi e avanzi, asciugare subito eventuali sversamenti di latte o succhi, controllare spesso le scadenze. Se notate di nuovo acqua sul fondo o un alone intorno al foro, anticipate semplicemente la “manutenzione mensile”.Il risultato è un frigo che non solo sembra pulito, ma lo è davvero. E la prossima volta che sentirete un odore strano, saprete esattamente dove andare a guardare.