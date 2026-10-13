Posate martellate, burriere a conchiglia e coppe da champagne: Victoria Beckham firma con Westwing la sua prima collezione per la casa, trasformando la tavola in passerella accessibile

Victoria Beckham ha passato anni a costruire un’estetica riconoscibile al primo sguardo: linee pulite, colori controllati, dettagli preziosi ma mai gridati. Ora quello stesso linguaggio esce dall’armadio e arriva sulla tavola.

Dal 12 ottobre, infatti, la stilista britannica firma per Westwing la sua prima collezione dedicata alla casa, Westwing | Victoria Beckham – Serving Style: una linea di homeware pensata per trasformare la mise en place in qualcosa di elegante, sofisticato e molto vicino al suo modo di intendere il lusso.

Piatti in porcellana, posate martellate, vetri lavorati, tessili e piccoli oggetti scultorei compongono una collezione che non punta sull’effetto wow a tutti i costi, ma su quella forma di quiet luxury che Victoria Beckham ha reso quasi una firma personale. Bianco gesso, metalli lucidi, vetro trasparente e tocchi di verde bosco costruiscono una tavola essenziale ma mai fredda.

Più che una semplice incursione nel design, è il passo naturale di un universo estetico che da tempo va ben oltre la moda. Da anni, infatti, l’ex Spice è una certezza del prêt-à-porter, ha costruito un marchio beauty e, nel 2025, ha depositato il brand anche per tessili e accessori casa presso l’ufficio marchi britannico. La collaborazione con Westwing è il passo in cui moda e interni si incontrano in modo dichiarato.

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Dalla moda alla casa: perché Victoria Beckham sceglie Westwing

Victoria Beckham ha costruito il proprio nome su linee pulite, palette misurate e un’idea di quiet luxury. Nel comunicato ufficiale la stilista spiega che la casa è "il luogo in cui avvengono alcuni dei momenti più significativi della vita" e che questa collezione le permette di guardare agli interni con lo stesso filtro di design, artigianalità e attenzione al dettaglio che usa per l’abbigliamento.

Per Westwing, piattaforma che gli analisti indicano come leader europeo nel segmento del “beautiful living”, è un tassello strategico. L’amministratore delegato Andreas Hoerning ha definito la collaborazione un momento importante per l’azienda, perché crea un dialogo naturale tra moda e interni e rafforza il posizionamento del brand nella fascia più aspirazionale del decor.

La scelta di una stilista inglese ha anche un senso geografico. Westwing ha spinto molto sull’espansione nei mercati di lingua inglese, e una collezione firmata da una figura globale come Victoria Beckham permette di parlare allo stesso tempo a Londra, Milano, Berlino, e tante altri capitali al mondo, usando il linguaggio comune della tavola apparecchiata.

Dentro la collezione “Serving Style”: pezzi chiave e codici estetici

La collezione è interamente dedicata alla tavola e all’arte dell’ospitalità: servizi di piatti, posate, vetri, tessili e piccoli oggetti decorativi. L’ispirazione dichiarata, come racconta Westwing, arriva dal movimento Arts and Crafts ottocentesco: forme organiche, superfici lavorate, centralità del gesto artigianale.

La palette è ridotta all’osso. Bianco gesso per porcellane e tessili, argento e acciaio lucido per metalli, vetro trasparente che gioca con la luce, più tocchi di verde bosco (hunter green) nei dettagli e nel packaging. Poche tonalità, combinate per un effetto grafico molto controllato.

Il servizio di piatti Dover è il manifesto estetico della linea. Porcellana fine, bordo sottile e un motivo a catena che corre lungo il piatto, ripreso da un cinturino di orologio maschile vintage. È il ponte più diretto con l’armadio di Victoria, dove le catene metalliche tornano spesso come dettaglio di accessori e borse.

Le posate Addison in acciaio inox hanno un manico martellato a mano e profili morbidi. Il risultato è duplice: luce che rimbalza sul metallo, ma anche una sensazione tattile più calda rispetto alle classiche posate a specchio. Funzionano per una cena importante, ma non sfigurano nel quotidiano con un piatto di pasta improvvisato.

La linea di vetri Aubrey lavora su coppe da champagne e calici allungati, con superfici leggermente sfaccettate che catturano ogni candela. È il dettaglio che vi permette di trasformare una tavola minimal in qualcosa di cinematografico senza cambiare tutto il resto.

Più giocosa Isla, la famiglia di oggetti-scultura: burriera in acciaio a forma di conchiglia, saliera e pepiera che sembrano piccoli fossili marini, ciotole con spirali dinamiche. Oggetti che potete tranquillamente lasciare al centro del tavolo anche quando non state servendo nulla.

Victoria Beckham ha dichiarato di voler creare qualcosa di "raffinato, ma mai troppo formale". E questo si vede anche nelle scatole: ogni pezzo arriva in un cofanetto verde personalizzato, ispirato alle custodie di gioielli vintage, pensato per essere riutilizzato come contenitore.

Come comprare (e usare) la collezione in Italia

In Italia la collezione Westwing | Victoria Beckham è disponibile in esclusiva su Westwing.it. I prezzi sono in linea con un segmento di lusso accessibile: il servizio piatti Dover per quattro persone parte da circa 249 euro, le posate Addison da 139 euro, le tovaglie in lino da circa 99 euro.

Per apparecchiare in pieno spirito Victoria Beckham, la ricetta è semplice. Base bianca: tovaglia e tovaglioli candidi. Strato metallico: posate martellate, anelli fermatovagliolo lucidi, magari un vassoio in acciaio al centro. Poi vetro lavorato che moltiplica la luce di poche candele e un solo tocco di verde bosco, con i sottobicchieri o con piccoli vasi per uno o due steli.

Credit photo: www.westwing.it