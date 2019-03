Ecco i nostri piccoli e grandi accorgimenti su come (e dove) introdurre i tappeti in casa per non sbagliare

Un tappeto moderno è in grado di trasformare i nostri interni istantaneamente. In yuta o velluto, rotondo o quadrato, c'è un tappeto per ogni spazio e per ogni umore da scegliere con cura.

Dopo aver selezionato il divano perfetto per il salotto, il tavolino da caffè per la zona living e il letto dei vostri sogni è tempo di vestire la stanza con il vero protagonista degli interni: il tappeto. Per renderlo tale occorre prestare attenzione a pochi ma importanti dettagli che faranno la differenza, come il ruolo che il tappeto svolge all'interno di uno spazio, le sue dimensioni, la palette scelta per lui e la forma desiderata.

Ecco le nostre ispirazioni dalle quali prendere spunto per scegliere il tappeto moderno perfetto per voi.





Lo spazio nello spazio

Se le dimensioni lo consentono il vostro tappeto sarà in grado di creare una più piccola area nel contesto dove è stato introdotto, creando almeno visivamente una sorta di più intimo "spazio nello spazio" delimitato dai bordi del tappeto stesso.





Una guida

Mai dimenticarsi di posizionare un tappeto lungo e decorato nei principali corridoi di casa, sarà fondamentale per guidare e invitare ospiti e inquilini a non perdere la bussola.





Gioca con le forme

Un aspetto molto interessante che ci dimentichiamo di valutare con i tappeti sono le forme. A noi rotondo ad esempio piace moltissimo, se poi avere un tavolo altrettanto rotondo sotto al quale posizionarlo diventerà automaticamente protagonista degli interni.





Ad incorniciare il letto

Il letto è il nostro più intimo rifugio casalingo e per questo va trattato con un occhio di riguardo. A incorniciarlo a dovere è un tappeto moderno che vi proteggierà ogni volta che metterete il piede fuori dalle lenzuola, come fosse un corridoio di passaggio tra il mondo dei sogni e quello reale.





Un po' di carattere

In un bagno total white occorre portare un tocco di carattare così come un po' di colore, quindi perché non cominciare da un tappeto moderno? Rivoluzioneremo visibilmente l'arredamento dello spazio con un semplicissimo nuovo elemento decorativo.





Tono su tono

Spesso pensiamo che il tappeto debba forzatamente introdurre una nuova palette cromatica tra le mura di casa, ma in alcuni casi non è la scelta più saggia. Nei contesti che volete mantenere leggeri giocate con le stesse nuance per introdurre un tappeto nuovo, manterrà l'armonia del contesto seppur rinnovandone la struttura.





Supersize

Le dimensioni del tappeto nella maggioranza dei casi stabiliscono l'importanza di esso nell'arredamento generale. Voi nel dubbio scegliete il più grande di tutti da posizionare nella vostra stanza preferita, perché un tappeto grande rende una stanza importante e su di esso tutto il resto acquista valore.