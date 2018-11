Non occorre avere un loft per appropriarsi di questo decor e riproporlo nel proprio appartamento. Dai mobili vissuti ai materiali grezzi, ecco qualche idea per personalizzare un arredo in stile industriale.

Conosciamo bene lo stile industriale, entrato da tempo sulle scene dell’home decor che da allora non ha mai abbandonato, pur modificandosi e reinventandosi. Il richiamo ai grandi spazi di recupero, dalle ex fabbriche ai magazzini dove questo stile è nato, si riflette nei materiali grezzi, nell’esposizione della struttura stessa della casa e nella semplicità dell’arredo.

Elementi metallici, legno grezzo, cuoio, il tutto all’insegna del riutilizzo e della rivalutazione dell’imperfezione: dai mobili di recupero (per un appartamento eco-friendly) ai rivestimenti in cemento, in mattoni e coi tubi a vista.

Perché un appartamento risulti ben arredato però non può mancare un tocco personale, ecco allora qualche idea per fare proprio lo stile industriale.





Cucina industriale

Spesso quando pensiamo all'angolo cottura di una casa in stile industriale abbiamo in mente grandi isole e spazi ampi che il più delle volte non abbiamo a disposizione. Eppure anche in una cucina piccola è possibile, ad esempio rivestendo mobili e pensili con lamine di ottone anticato.





False finestre

Uno degli elementi che caratterizzano i loft industriali sono le enormi vetrate che permettono di illuminare con luce naturale l'appartamento. Se questi finestroni mancano all'appello, potete simularne l'effetto con dei grandi specchi che ne richiamino lo stile.





Industrial bohemian

Spezzo gli spazi industriali possono risultare un po' freddi e troppo minimal. Questo aspetto basic però permette di inserire facilmente elementi più caldi ed eclettici, ad esempio qualche dettaglio boho per un contrasto assolutamente personalizzato.





Largo alla materia

In uno stile in cui i rivestimenti hanno un ruolo tanto importante, perchè non estenderne l'utilizzo anche agli arredi più quotidiani. Dite addio alla ceramica per accogliere modernissimi lavabi in cemento.





Divani e colore

Il divano in cuoio è un must dei solotti industriali, in linea con le palette neutrali di questo stile e con la sua caratteristica ricerca materica. Ma per dare un twist personale al vostro soggiorno perchè non optare per un sofa, sempre in pelle, ma di un colore più acceso?





Studio in bianco

Spesso i materiali grezzi, legno e metalli tipici di questo stile rischiano di appesantire e oscurare un po' l'ambiente, specialmente se non abbiamo a disposizione gli spazi di un loft. In un home office, dove la luce è un elemento importante per creatività e umore, possiamo comunque mantenere questo stile con tinte più candide e luminose.





Industrial chic

Dall'incontro dello stile industriale con un decor più classico e possono nascere atmosfere incredibilmente eleganti, in un insieme armonioso di texture, materiali, colori ed elementi vintage di recupero.





Fabbriche verdi

Anche in uno spazio che si richiama ad ambienti artificiali come fabbriche o magazzini, non possiamo non incorporare un po' di verde, a contrastare e allo stesso tempo esaltare quei materiali tipici di un look industriale.





