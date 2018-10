Lo specchio è tra i complementi d’arredo più decorativi, quasi più di un quadro. Basta scegliere il modello giusto, posizionarlo in un punto strategico e il gioco è fatto. Ecco 10 consigli da seguire



Specchio, specchio delle mie brame, qual è l’accessorio più chic del reame? Finalmente lo specchio può rispondersi da solo: il complemento d’arredo più raffinato e glam che ci sia è infatti proprio lui!

Per far sì che lo specchio valorizzi ulteriormente un ambiente di casa, ecco 10 idee originali per un decor da favola...

Scegliete lo specchio IKEA che più si addice al vostro stile e usatelo per dare un tocco charmant alle stanze. L’effetto è assicurato, provare per credere!





Per alleggerire la carta da parati

Uno specchio di medie dimensioni e dalla cornice elegantemente smussata è il perfetto escamotage per rendere una parete tappezzata meno densa. Se amate la wallpaper ma temete che possa appesantire l’ambiente, optate per una pausa visiva appendendo uno specchio: alleggerirete l’atmosfera e il decor ne trarrà ampio respiro.

Specchio Matredal. Photo Credits: Ikea.com





Vicino a una finestra per un riflesso di luce naturale

Posizionare uno specchio accanto a una finestra fa sì che il riflesso della luce naturale dia un tocco ancora più wow al design. In una stanza con pareti dipinte o tappezzate di scuro così come in una camera troppo ampia rispetto ai punti luce, un mirror da appendere proprio a fianco della finestra risolverà ogni problema di luminosità amplificandone il fascio di luce in entrata.

Specchio Stockholm. Photo Credits: Ikea.com





Lo specchio che troneggia come una vera prima donna

Uno specchio riflette la personalità di chi lo possiede e, dunque, anche il gusto. In una camera da letto che strizza l’occhio al romanticismo da boudoir fate dello specchio il totem attorno cui ruoti tutta l’eleganza dell’ambiente. Optate per uno specchio d’appoggio che si slanci (e slanci al contempo la silhouette di chi vi si riflette) verso l’alto. Una cornice dagli angoli smussati lo renderà in armonia con un arredamento soft fatto di tappeti, tende morbide, cuscini, piumoni e plaid a perdita d’occhio.

Specchio Ikornnes. Photo Credits: Ikea.com





Puntare in alto: a tutta verticalità!

Per dare slancio alla stanza e farla sembrare ordinata anche quando non lo è affatto, l’arredamento che si muove in verticale è l’ideale. Per innalzarne gli spazi e dare all’intero design un ritmo serrato e armonico, uno specchio appeso alla parete in verticale è ciò che farà la differenza.

Specchio Karmsund. Photo Credits: Ikea.com





Per dilatare lo spazio di una stanza

Lo specchio si pone come una finestra aperta su un altro mondo. Anche se in realtà riflette ciò che gli sta davanti, il gioco illusorio fa sì che appaia come un’apertura su uno spazio altro. Proprio questo suo innato effetto dilatante aiuta a rendere una camera più grande di quello che è. Per un risultato ancora più convincente, scegliete una forma rettangolare e ponetela in orizzontale.

Specchio Hemnes. Photo Credits: Ikea.com





Doppia specularità

Un modo originale per movimentare una stanza è scegliere due specchi, da riporre in angoli differenti. Optate per modelli molto diversi, ad esempio uno specchio alto da terra e uno mignon da tavolo. Il risultato sarà squisitamente femminile e renderà il fil rouge della vanità un mood di design che ben si addice ad ambienti come le cabine armadio o le camere da letto.

Specchi Karmsund da terra e da tavolo. Photo Credits: Ikea.com





Lo specchio come toeletta che riflette romanticismo

In camera da letto ponete lo specchio sopra al comodino o a una cassettiera, preferibilmente vicino a una finestra: avrete così una sorta di toeletta romantica nonché praticissima. Luce al nature che permette un make-up al bacio e, dulcis in fundo, un corner davvero adorabile e raffinato. Uno specchio dal disegno rétro come il trittico ad ante movibili sarà la ciliegina chic sul decor.

Specchio Karmsund da tavolo. Photo Credits: Ikea.com





Lo specchio appeso alla porta per un’elegante praticità

Lo specchio per porta è la colonna portante di un design pratico che tuttavia non rinuncia all’eleganza. Per un ingresso da rendere più luminoso e accogliente, un mirror da appendere alla porta è l’ideale. Oltre ad aiutare lo stile della vostra casa, sarà un ottimo alleato anche del vostro stile fashion: solo lo specchio alla porta potrà dirvi “Cambia la borsetta con quell’outfit!” prima che varchiate la soglia per uscire.

Specchio Garnes. Photo Credits: Ikea.com





Minimalismo targato toilette

Il bagno è uno degli ambienti che più di tutti dovrebbe dare la sensazione di pulito. Oltre a mantenerlo lindo, scegliete un arredamento che ne valorizzi l’effetto acqua e sapone. Il fil rouge deve essere l’essenzialità, ancor meglio se intessuta di fil blanc: piastrelle bianche, arredamento basic fatto dello stretto necessario. Uno specchio rotondo con due applique semplicissime è un must per chi ama l’arredamento ridotto al minimal essenziale.

Specchio Langesund. Photo Credits: Ikea.com





Originali fin dall’inizio, ossia dall’ingresso

Volete stupire gli ospiti con un’idea che sia al contempo sui generis, bella da vedere e comoda da sfruttare? Posizionate uno specchio da terra, tipico dell'arredamento da camera da letto, in ingresso. L’effetto sarà raffinato e non banale, inoltre chi varcherà la soglia di casa apprezzerà la possibilità di darsi una sistematina al volo.

Specchio Knapper. Photo Credits: Ikea.com