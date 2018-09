Sedie? Sì, ma di design! Tra best-seller e icone, una mini guida per orientarsi nell'acquisto di questo essenziale arredo.

Con o senza braccioli? Schienale rigoroso o avvolgente? Rivestita o priva di una "seconda pelle"? In polipropilene, in legno, in metallo, in pelle, con finiture in velluto? Si potrebbe proseguire a lungo nell'elencare le possibili domande alle quali rispondere per arrivare a identificare la sedia di design più adatta al proprio gusto e allo stile della propria abitazione.

Spesso si hanno in mente dei modelli celebri, ma non si conosce la loro storia anzi, apprendere la loro "vera età" e da quanti decenni sono in produzione permette di apprezzare ancora di più l'audacia di designer e aziende produttrici che hanno promosso la realizzazione di questa icone.

Nell'infinita gamma di sedie di design attualmente sul mercato, vi proponiamo una selezione di dieci modelli: soluzioni capaci di soddisfare la voglia di design di piccoli e grandi budget!





Louis Ghost di Kartell

Esiste un "prima" e un "dopo" Louis Ghost: l'idea di realizzare in policarbonato trasparente e colorato una seduta con braccioli che strizzasse l'occhio allo stile decorativo Luigi XV si è rivelata una grande intuizione. Il designer Philippe Starck, inoltre, ha dato prova di saper combinare ironia, eleganza ed echi barocchi con l'innovazione: Louis Ghost - afferma l'azienda produttrice - "è il più coraggioso esempio al mondo d’iniezione del policarbonato in un unico stampo".

Amélie di Calligaris

Dotata di uno schienale avvolgente, Amélie conquista l'occhio per il design contemporaneo e per le rassicurante linee curve. A rivestire la struttura in legno, può essere una finitura in tessuto o in pelle, in vari colori. Adatta alla zona pranzo e al living nella versione in tessuto, regala al tatto un effetto "morbido e vellutato".



Lastika di Lago

"Bella come un fiore, divertente come un gioco" è il claim scelto dall'azienda produttrice per accompagnare il lancio di questa seduta progettata nel 2011 da Velichko Velikov. L'idea è tanto semplice quanto irresistibile: quaranta elastici colorati si modellano sul base del corpo, tornando "tesi" in caso di inutilizzo, favorendo una rapida impilatura. Si tratta di una soluzione creativa adatta anche a chi è alla ricerca di un elemento dalla forte personalità in casa, dall'ingresso alla camera da letto.

Panton Chair di Vitra

Si compie un salto indietro nel tempo, fino agli anni sessanta, con la celeberrima Panton Chair, progettata da Verner Panton e "coraggiosamente" messa in produzione Vitra: si tratta infatti della prima sedia realizzata a partire da un unico foglio in polipropilene, secondo una tecnologia continuamente perfezionata. Poco meno di venti anni fa, è stata immessa sul mercato una versione perfettamente aderente al progetto originale. Pluripremiata per il suo design innovativo, è adatta a interni ed esterni.

Air-Armchair di Magis

Compresa nella collezione AIR, anche AIR-ARMCHAIR è realizzata in polipropilene. Progettata da Jasper Morrison nel 2006, questa sedia impilabile rende i braccioli parte integrante della struttura, in una sorta di "abbraccio continuo" con lo schienale e il resto della struttura. Alla stessa serie appartiene anche la versione senza braccioli. In entrambi i casi non mancano le alternative a livello cromatico!

Jazz 3716 di Pedrali

In produzione dal 2017, questa sedia dispone di una struttura in acciaio e può essere acquistata con rivestimento in tessuto o in pelle. Dalla linea sobria ed elegante, presenta un design equilibrato, grazie anche alla leggerezza del telaio che la avvolge. La stessa finitura in acciaio è disponibili secondo diverse personalizzazioni, rendendo questo arredo in grado di soddisfare interni eterogenei.

La Eames Plastic Armchair di Vitra





Risalente agli anni Cinquanta del Novecento, la Eames Plastic Armchair combina acciaio e polipropilene per dare vita a un oggetto dalle infinite vite. Questa fortunata seduta è infatti in grado di accogliere il favore degli appassionati di design senza temere il tempo che passa, ma è in grado di rivelare la sua "attualità" in interni ed esterni e persino negli ambienti di lavoro.

Basil di Calligaris

Cercate una sedia di design, ergonomica, resistente e adatta a tutti i contesti? Si può optare per Basil, il cui nome evoca la pianta alla quale fa riferimento la scocca della struttura. Da notare anche lo spacco centrale, che simula la nervatura della foglia di basilico e, nello stesso tempo, diventa anche un motivo decorativo altamente riconoscibile.

Masters di Kartell

Con la sedia Masters Philippe Starck ha scelto di rendere omaggio a tre iconiche sedute del passato: la “Serie 7” di Arne Jacobsen, la “Tulip Armchair” di Eero Saarinen e la “Eiffel Chair” di Charles Eames risultano infatti "combinate" in una sorta di intreccio in questa sedia, a sua volta insignita di importanti riconoscimenti. Leggera, impilabile e utilizzabile anche negli ambienti esterni, cattura lo sguardo per la "impronta dinamica".

