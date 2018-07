L'ufficio tra le mura di casa? Con IKEA troverete la soluzione più adatta alle vostre esigenze

Sia che si tratti di una stanza dedicata, sia che si tratti di un angolo adibito, l'ufficio tra le mura di casa è ormai un must have al quale dedicarsi con attenzione. Occorre soltanto trovare il giusto spazio, anche piccolo, ma con grandi idee.

Se vi troverete a lavorare da casa quotidinamente, creare un'atmosfera diversa dal resto delle altre stanze è l'opzione ideale per dare il via libera a creatività, immaginazione e concentrazione.

Ma anche un piccolo angolo può trasformarsi un un luogo di produttività dove concentrare i pensieri e produrre nuovi stimoli.

In salotto, in camera da letto o anche in cucina, l'importante è avere in mente tutti i comfort e i dettagli dello stile che volete accogliere tra le vostre mura domestiche, partendo proprio dalla scrivania.





Mensola scrivania, scrivania mensola

Se lo spazio a disposizione è ridotto IKEA propone una mensola salvaspazio ideale da sfruttare anche come scrivania. Composta da due altezze, questa soluzione consente di avere uno spazio da riempire con libri e giornali, ed è bellissima se posizionata proprio a ridosso di una finestra.

EKBY HEMNES mensola





Stile industriale

Cercate uno stile minimal industriale? Scegliete un modello pulito e lineare, bianco e nero, attorno al quale adattare il resto dei complementi d'arredo.

LINNMON / ODDVALD tavolo





Piccolo ma grazioso

Se lo spazio è ridottissimo potete optare per una piccola ma deliziosa nicchia da arredare con cura. La scrivania sarà mono posto e sopra ad essa potrete posizionare delle mensole che vi consentiranno di sfruttare lo spazio in verticale.

EKBY OSTEN mensole







Un tocco naturale

Una fresca soluzione dall'eleganza scandinava che porta in casa un tocco naturale e leggero. Scegliete un angolo di casa pulito e del tutto bianco, e divertitevi a decorarlo con piccoli dettagli divertenti, lasciando che la scrivania sia la protagonista.

LINNMON / FINNVARD tavolo





Total white

Una piccola scrivania decisamente bianca, con linee pulite e micro cassetti per mantenere in ordine lo spazio circostante. E' ideale per un'unica positazione di lavoro, che sarà la vostra personale.

MICKE scrivania





Separazioni intelligenti

Se avete pensato di dividere la stanza con una parete divisoria centrale vi occorrerà accogliere una scrivania a muro come questa, poco ingombrante ma molto funzionale.

SKARSTA scrivania





Twist vintage (ma contemporaneo)

Linee geometriche seducenti e dimensioni ragionevoli, per una scrivania che può accogliere fino a tre lavoratori insieme. Scegliete sedute bianche e piccole come semplici sgabelli bassi, e decorate lo spazio con il vostro personalissimo twist vintage per creare un mix di stili suggestivo.

EKEDALEN tavolo





Stile nordico

Gambe rotonde e legno chiaro per una deliziosa soluzione scandinava decisamente contemporanea. Posizionatela in camera da letto di fronte alla finestra, e rilassate la mente per dare a vita a piccole e grandi idee.

LISABO scrivania