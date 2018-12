Consigli di stile, accorgimenti e dritte per cambiare l'aspetto del bagno senza spendere una fortuna

Il bagno: croce e delizia di ogni casa! L'utilizzo quotidiano, da parte di più persone, sottopone questo vano a una costante condizione di "stress", con conseguente necessità di mantenerlo pulito, in ordine e di sottoporlo a cicli di manutenzione più intesi di altre stanze. Un esempio? In molti casi, le pareti necessita di ritocchi alla tinteggiatura più frequenti rispetto a quanto avviene in altri ambienti domestici.

Oltre agli interventi programmati, tante piccole azioni possono essere portate avanti senza particolare dispendio di energie e risorse economiche. Lasciatevi ispirare alle nostre 7 proposte low cost!





1. Cambiare il colore delle pareti

Cominciamo da un rinnovamento soft e decisamente low-cost, eppure riconoscibile al primo sguardo. Scegliere una nuova tonalità per almeno una delle pareti del bagno permette di ottenere un risultato di grande appagamento. Il vantaggio? Un cambiamento in poche mosse, realizzabile senza particolari sforzi anche da chi non è esperto con pennelli e rulli.





2. Modificare l'aspetto illuminotecnico (senza elettricisti)

Provare per credere! Spesso a rendere meno convincente l'aspetto del vostro bagno sono le lampade, se non addirittura le lampadine. Provate a verificare cosa accadrebbe ponendo tutto... sotto un'altra luce.





3. Inserire uno specchio molto più grande

Tra gli accessori chiave del bagno, lo specchio merita un posto d'onore. Non solo perché in sua assenza non si potrebbero portare a termine alcune attività legate alla cura della persona. La sua capacità di migliorare la percezione dello spazio e raddoppiare il potenziale delle fonti luminose - naturali o artificiali - contribuisce in maniera decisiva alla gradevolezza del vano, soprattutto quando si è alle prese con un bagno piccolo.





4. Rendere il bagno un... "mini paradiso tropicale"

Date un'occhiata alla quantità di luce naturale del vostro bagno: è compatibile con la sopravvivenze di alcune specie vegetali? Se sì, sbizzarritevi e rendere questa stanza un ambiente "vivo", all'insegna del verde.





5. Un po' di creatività alle pareti

Non c'è bisogno di grandi investimenti per impreziosire una o più pareti del bagno con una collezione di stampe, illustrazioni, fotografie o altre opere bidimensionali. Abbiate cura di scegliere cornici adeguate, per evitare che l'umidità, nel lungo periodo, danneggi le opere selezionate.





6. Mai pensato al... profumo?

Forse non è tra le prime idee che vengono in mente quando si desiderare rinnovare low-cost il bagno, eppure candele profumate, deodoranti per ambiente, sali da bagno e altri oggetti profumati permettono di rendere più piacevole il tempo trascorso in questa stanza. Con vantaggi anche per l'umore e il relax!





7. Sostituire tutti i dettagli tessili



Tende, asciugamani, tappeti, accappatoi mostrano inesorabilmente i segni del tempo e dell'usura. Oltre a prevedere cicli di lavaggio adeguati ai tessuti dei quali sono costituiti, di tanto in tanto abbiate cura di cambiarli: una sostituzione congiunta, ad esempio sfruttando saldi o liquidazioni, può diventare l'occasione per regalare al vostro bagno tutta un'altra immagine!





Cover Photo Credits: Bagno «Aqua» Scavolini