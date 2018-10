Obiettivo: benessere e armonia in bagno per un ambiente a prova di Feng Shui

Il Feng Shui è una disciplina orientale, di origine cinese, nata circa quattromila anni fa, che intreccia l’architettura e l’arredo con il benessere delle persone. Letteralmente significa vento (Feng) e acqua (Shui), gli elementi che secondo la cultura asiatica corrispondono a salute, felicità e prosperità.

Con l’aiuto del sito specializzato in servizi per nell’ambito della termo-idraulica e dell’arredo bagno Desivero.com abbiamo individuato le 7 regole fondamentali per arredare il bagno seguendo questa filosofia in modo da creare energia positiva e armonia tra le mura domestiche.

1. L’ordine

Nel Feng Shui è prioritario. Come prima cosa è quindi bene mettersi all'opera per liberarsi del superfluo. Il bagno deve essere essenziale, armonico, senza suppellettili che appesantiscono l’ambiente e impediscono all’energia positiva di fluire.



2. I colori



In accordo con il Feng Shui è fondamentale puntare sulle tonalità del blu, del celeste e dell’azzurro. Da evitare, invece, il rosso e ogni riferimento all’elemento fuoco che sono più adatti ad ambienti come il salotto, in quanto facilitano la conversazione in famiglia o con amici.

3. Puntare a Nord



Anche la posizione è importante. Per questo il Feng Shui consiglia di orientare il bagno verso Nord e assicurarsi che questa stanza non sia adiacente alla cucina. L’elemento fuoco che caratterizza quest’ultima non dovrebbe, infatti, entrare in contatto con il bagno. Prima di organizzare la divisione degli spazi della tua casa, ricorda anche di evitare che le pareti della camera da letto comunichino con quelle del bagno per non incorrere in disturbi durante le ore dedicate al sonno.

4. Gli specchi fonte di energia



Impossibile rinunciare agli specchi in un bagno a prova di Feng Shui! Quest’accessorio è, infatti, fonte di energia. Importantissimo però evitare di posizionarli uno di fronte all’altro, perché per il Feng Shui disperderebbero l’energia positiva rimbalzandola tra loro. Via libera, invece a quadri e immagini che illustrino montagne o fiumi. Questa componente legata alla natura favorirebbe il rilassamento e aiuterebbe a godere di momenti rigeneranti in questa stanza dedicata al relax.

5. I mobili



Il tema dell’acqua viene riproposto anche nell’arredamento e nello stile, prediligendo mobili dalle forme morbide, sinuose e ondulate. Spazio ad armadietti bombati e tondeggianti, abbinati a piastrelle di colore chiaro che richiamino le onde e lo scorrere dell’acqua. Per i materiali dell’arredo meglio legno e ceramica.

6. Luce, luce e ancora luce



È essenziale che la luce naturale irradi efficacemente la stanza. Sono indispensabili una o più ampie finestre che faranno sembrare anche il bagno più grande. Evitare assolutamente tende e tessuti scuri.

7. Le piante



Secondo il Feng Shui piante e fiori nella sala da bagno aiutano a purificare l’aria e a creare un ambiente più armonico che favorisce il benessere generale.

Photo Credits: Desivero.com