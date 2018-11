Dalla tazza in stile minimal alla poltrona a fantasia floreale, ecco alcune tra le idee IKEA più belle da regalare (o regalarvi)

E anche quest’anno è arrivato il momento di pensare al Natale e alla lista dei regali. Che la vostra comprenda giusto qualche persona o al contrario sia interminabile, vi consigliamo di dare uno sguardo al catalogo IKEA, ricco di splendide e originali proposte dal budget davvero invitante.



Dalla tazza in stile minimal passando per le irresistibili decorazioni da parete e la poltrona a fantasia floreale, ecco allora 15 regali di Natale di design da acquistare subito da IKEA. Attenzione: la tentazione di tenerli per voi sarà tanta (troppa), ve lo anticipiamo…

15 regali di Natale di design da comprare da IKEA SKURAR - Set di 3 decorazioni da parete

FADO - Lampada da tavolo rosa

FÖREMÅL - Candeliere nero



STRANDMON – Poltrona Lingbo a fantasia

KALASET - Tazzina per espresso e piattino inox

SANDARED – Pouf



VINTER 2018 – Decorazione mosca color oro

SARALENA - Cuscino, nero e fantasia

FÖREMÅL - Vaso, nero/bianco



BILD - Poster Amore

MORGONDOFT - Tazza, nero/bianco a righe

SAMMANHANG - Stand vassoi portaoggetti



STRÅLA - Decorazione da tavolo a forma di cuore

GLITTRIG - Set di 3 scatole decorative avorio e color oro

VINTER 2018 - Piatto frutta a fantasia bianco e nero



/ 15 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Photo credits: IKEA