Primark lancia una nuova linea per la casa che predilige i colori caldi ed eleganti della sabbia, rievocando paesaggi esotici e palette sahariane



Primark Casa inaugura la Primavera con una collezione che omaggia il colore cardine dell’estate, ossia il beige sabbia.



La sua nuova linea Desert Sands è un vero e proprio assaggio di calde serate estive: tra rosa cipriati che riecheggiano i tramonti di luglio, blu polvere che rievocano le tinte del mare e un mix di nuance sabbia che fanno tanto spiaggia, la palette della collezione è un tripudio di tocchi cromatici sahariani e mediterrranei.







Eleganti e raffinati, si sposano con qualsiasi ambiente e stile di arredamento, illuminandone gli interni grazie alle note dell’oro puro.

Dalle federe per cuscino chambray in lamina al portacandele in metallo dorato, dal porta lettere da parete con dettagli gold al vasetto per cactus in foglia d’oro, il dorato è proprio il fil rouge che intesse di raffinatezza l’intera linea.





Photo Credits: Primark



Ma anche i toni neutri di materiali naturali come il cotone ecrù dei cuscini, la corda dei cestini e il legno delle cassette completano la tavolozza cromatica sobria e molto discreta, per questo adattabile a qualsiasi tipologia di arredamento.







Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware per la PE 2019 Un portacandela di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.



Un cuscino di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.





Cassetta di legno di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.







Portacandela di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.





Vasetto per cactus di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.





Lanterna di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.







Cestino di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.





Cesto di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.



Porta-lettere con porta-chiavi di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.







Contenitore di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.





Vasetto per cactus in foglia d'oro di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.





Vaso di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.







Cuscino di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.





Cuscino di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.





Vasetti di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.







Cuscino in velluto di Desert Sands, la nuova collezione di Primark Homeware.

Photo Credits: Primark





