La nuova linea per la casa lanciata da Primark per la P/E 2019 ossigena l’interior design con un tocco verde che rende protagonista la vegetazione



Per fare sbocciare la primavera prima ancora di vedere volare una rondine fuori dalla finestra, Primark ha lanciato Botanica Homeware. Una collezione che celebra la bellezza della natura portando direttamente in casa la freschezza primaverile.

Il fil rouge della gamma di prodotti proposti per la stagione PE 2019 è in realtà un fil vert: il verde è il principe azzurro di questa capsule collection da favola, così ossigenante da rinfrescare tutti gli ambienti anche solo appoggiando un vaso, appendendo una lanterna, posizionando in un angolo strategico una lampada a bulbo o sistemando sul divano un cuscino dalla stampa vegetale.





Tante declinazioni della tonalità verde foglia si mescolano all’estetica di stampo minimalista per donare un effetto fresco e raffinatissimo. E tra gli accessori proposti, non mancano i sempreverdi dell’interior design più cool: vasi, candele, lavagnette, mensole…



Ecco tutto ciò che non deve mancare in una casa che voglia aprire le porte alla Primavera!



Botanica, la collezione PE 2019 per la casa di Primark Vaso di vetro trasparente della collezione Botanica di Primark Homeware.



Lavagnetta della collezione Botanica di Primark Homeware.



Svuota-tasche a forma di foglia di palma della collezione Botanica di Primark Homeware.







Statuetta a forma di elefante della collezione Botanica di Primark Homeware.



Piantina in vaso di marmo della collezione Botanica di Primark Homeware.



Candela profumata con fantasia vegetale della collezione Botanica di Primark Homeware.





Piantina in vasetto di paglia intrecciata della collezione Botanica di Primark Homeware.



Vaso in ceramica della collezione Botanica di Primark Homeware.



Lanterna in vimini intercciato della collezione Botanica di Primark Homeware.





Lampada a bulbo con base di legno della collezione Botanica di Primark Homeware.

Mensole da parete ad arco metallico della collezione Botanica di Primark Homeware.



/ 11 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...