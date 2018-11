La stufa a legna è sempre più presente nelle case di oggi. Nei cottage di campagna ma anche nei loft di città, la stufa riesce a dare un tocco elegante a qualsiasi ambiente. Ecco perché sceglierla a cuor leggero



Il calore di un focolare non si misura solo dal termostato di casa. Anche l’occhio, come sempre, vuole la sua parte e di certo ce l’ha in materia di stufe a legna.

Questo tipo di stufa sta conquistando molte abitazioni: dal cottage di campagna all’attico in centro città, non c’è tipologia di casa che non accolga a braccia aperte un accessorio ormai glamour come la stufa.

Ma non soltanto l’estetica la rende un complemento d’arredo da inserire in soggiorno, in cucina o addirittura in bagno: altri fattori rendono la stufa a legna una coinquilina assai apprezzabile.

Ecco i 5 motivi per scegliere una stufa a legna ed esserne pienamente soddisfatti.







1. Riscalda gli ambienti rapidamente

Gli inguaribili freddolosi - così come chi da novembre a marzo spende una fortuna in fazzoletti per il naso - dovrebbero pensare seriamente all’installazione di una stufa a legna. Non c’è niente di più efficace e rapido per scaldare un ambiente. Chi ha sperimentato l’accensione di una stufa avrà notato in quanto poco tempo stanze anche ampie, con soffittature alte e altre caratteristiche che solitamente causano una notevole dispersione del calore (ad esempio le soppalcature) vengano perfettamente climatizzate in tempi record. Per chi soffre il freddo, provare una volta una stufa a legna è un punto di non ritorno: non si potrà più farne a meno.

Stufa modello Jennifer de La Nordica Extraflame. Photo Credits: La Nordica Extraflame





2. Il riscaldamento è costante e duraturo

A differenza dei camini tradizionali, le stufe dispongono di un sistema con ingresso per l’aria e sono chiuse, mantenendo così il procedimento di riscaldamento più graduale e lento ma al contempo costante e duraturo. Dunque con la stufa a legna non incapperete in sbalzi climatici, passando da caldi tropicali a temperature artiche non appena il fuoco si spegne.

Stufa modello Eva di Palazzetti. Photo Credits: Palazzetti





3. È economica

Un altro punto a favore della stufa a legna è il suo essere molto economica, soprattutto sul lungo periodo. Azzerando i consumi di gas e limitando anche quelli di materiale da bruciare poiché ottimizza le risorse (creando un riscaldamento graduale e duraturo), la stufa è un elemento chiave del focolare di chi intende arrivare a fine mese con coscienza leggera e portafogli più pesante.

Stufa modello Stub Overnight di Mcz. Photo Credits: Mcz





4. È ecologica

A proposito di coscienza leggera, la stufa a legna volatilizza molti sensi di colpa perché è uno strumento assolutamente ecologico. Senza consumo di gas ma soltanto alimentando la combustione con legno naturale, la stufa riporta a quella dimensione più armonica e rispettosa dell’ambiente che caratterizzava le generazioni dei nostri nonni. Pochi sprechi e un calore per cui si suda ma anche che ci si suda: portare le fascine di legno o i sacchi di pellet rende tangibile e più apprezzabile il lavoro della stufa, spingendo a evitare qualsiasi tipo di uso non necessario a differenza della fornitura più impalpabile del gas.

Stufa modello Mary di Royal. Photo Credits: Royal





5. È un delizioso oggetto d’arredamento

Dulcis in fundo, la stufa è una chicca davvero godibile in materia di arredamento. Posizionata nell’angolo giusto, diventa un complemento elegantissimo che ammanta di charme tutto l’ambiente circostante. Ce n’è per tutti i gusti e tutti gli stili, da quelle perfette per interni dal retrogusto vintage a quelle ideali per un design ultramoderno. Che la casa sia minimal o shabby chic, una stufa a legna si rivelerà sempre il non plus ultra della raffinatezza. E garantirà un focolare caldo, in tutti i sensi.

Stufa modello Aduro 12 di Aduro. Photo Credits: Aduro





Cover Photo Credits: Stufa in ghisa Nestor Martin