Romantico, pratico, semplice o contemporaneo: c'è un modello di letto IKEA per ognuno di voi, qualunque sia il vostro stile

La nostra camera da letto dev'essere un ambiente confortevole, in cui possiamo rilassarci e sentirci a nostro agio. Inutile dirlo, qui il protagonista è il letto. Se la comodità è fondamentale per un buon riposo, altrettanto importante è scegliere un pezzo d'arredo in linea con le nostre necessità e il nostro stile.

Per mostrare la vostra personalità anche in camera da letto, IKEA vi viene incontro con diverse soluzioni. Design lineari o linee morbide, legno o acciaio, moderno o classico: ce n'è per tutti i gusti.





Minimal

La serie MALM è forse tra le più amate e conosciute dell'universo IKEA. Il letto di questa serie, con le sue linee pulite e la sua funzionalità, si adatta ad ogni camera da letto. Potete sfruttare lo spazio sottostante grazie ai contenitori complementare e scegliere tra diverse tonalità, dal calore del legno alla semplicità del bianco.

Camera tradizionale

Se cercate qualcosa di più classico, il letto SONGESAND è quello che vi ci vuole. La sua forma tradizionale e i sui profili più delicati daranno alla vostra camera un look senza tempo.

Romantico

Per chi possiede un animo romantico ed è pronto ad inserire una componente più ricercata nella propria camera da letto, c'è la struttura letto LEIRVIK, con i suoi motivi decorativi in acciaio bianco, per un'atmosfera da sogno.

In leggerezza

Perfetto per chi ha poco spazio in camera, le linee essenziali e sottili del letto della serie TRYSIL rendono questo arredo visivamente leggero e poco ingombrante. La testiera inclinata inoltre ne fa il compagno ideale per gli amanti della lettura.

Semplice eleganza

La vera eleganza è queslla che sembra non richiedere alcuno sforzo. Se il letto HEMNES fosse un abito dunque, sarebbe il litttle black dress del nostro armadio. Di classe ma non eccessivamente ricercato, in mordente bianco per un look total white, o nero per una camera più "maschile".

Pezzo d'effetto

Pur nella sua semplicità, la struttura letto GJÖRA può diventare il punto focale della vostra stanza. Scegliete il lato da usare come testiera e sbizzarritevi ad appendervi tessuti o piante.

Freschezza e praticità

Nella struttura letto MANDAL la modernità e la naturalezza si incontrano nei profili semplici e nel connubio tra il legno massiccio e il bianco di cassetti e ripiani. Vera protagonista è la testiera, che con i suoi ripiani regolabili si rivela una degna sostituta dei più classici comodini.

Industriale

La struttura in acciaio del letto KOPARDAL ne fa il letto ideale per una camera dal look inustriale. In realtà il suo aspetto sobrio lo rende adatto a qualsiasi stile.

Country

A trasportare la pace della campagna in città (e nella nostra camera da letto) ci pensa la struttura TYSSEDAL, dall'aspetto tradizionale smorzato dalla luminosità del bianco.

Basic

Economico, essenziale, personalizzabile: il letto della serie TARVA non smetterà mai di stupirci. Si adatta facilmente a tutti i gusti, e a noi piace proprio per la sua semplicità, in perfetto stile scandinavo.

Photo Credits: IKEA