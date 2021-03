È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'apertura dell'Esposizione Internazionale di Dubai 2020: slittato al 2021, per effetto della pandemia, l'appuntamento si terrà dall'1 ottobre prossimo al 31 marzo 2022 e affronterà il tema Connecting minds, creating the future.

Non ha dubbi sull'importanza della kermesse Gilda Bojardi, direttrice del magazine di interiors and contemporary design del Gruppo Mondadori INTERNI, scelto come media partner dell'atteso appuntamento. Sarà un "evento strategico", afferma Bojardi, al quale il nostro Paese prenderà parte all'insegna del tema "La bellezza unisce le persone. Perché il Made in Italy da sempre è visto come un elemento estetico di valore e connessione tra popoli, talenti e ingegno", ha aggiunto.

Il Padiglione Italia raccontato da INTERNI di marzo

Ad accompagnarci verso l'inaugurazione di Expo Dubai 2020 è proprio INTERNI, che nel numero di marzo 2021, dal titolo Italian beauty e attualmente in edicola, propone un'ampia anteprima del progetto architettonico e dei contenuti del prossimo Padiglione Italia.

In esclusiva per INTERNI, a prendere la parola sono stati il Direttore artistico del Padiglione Italia, Davide Rampello, e i progettisti Carlo Ratti e Italo Rota. I due architetti hanno ripercorso la genesi e raccontato l'evoluzione della struttura architettonica del Padiglione, emblema di creatività, ricerca avanzata e innovazione sostenibile made in Italy.

Ad arricchire questa presentazione è la Guida-Glossario dei materiali, che presenta, descrivendoli in ordine alfabetico, tutti i materiali impiegati per realizzare l’architettura e gli interni del Padiglione: uno strumento di conoscenza e di ispirazione per architetti, progettisti, designer, arredatori ed estimatori delle aziende del made in Italy.