Dall'incontro tra design africano e design scandinavo nasce ÖVERALLT, una collezione unica per la vita di tutti i giorni.



IKEA allarga ancora una volta i suoi orizzonti, questa volta verso il continente africano.

Tramite la realtà della prestigiosa istituzione Design Indaba, la casa svedese è entrata in contatto con gruppo di designer di cinque diversi paesi africani che, affiancati da altrettanti designer di IKEA, hanno creato la collezione ÖVERALLT, negli store dal 19 aprile.

La creatività del design africano contemporaneo e la visione di IKEA si intersecano in mobili e oggetti che puntano ad avvicinare le persone e a creare ponti tra diverse realtà attraverso il design.

I designer hanno trovato un modo per lavorare insieme superando le distanze fisiche: “ti porta a comunicare le tue idee in modo diverso” ci racconta Naeem Biviji, designer di Studio Propolis, tra i protagonisti della collezione.

Traendo ispirazione da un rituale tipico del Kenya, dove le persone si ritrovano all’aperto per raccontare e raccontarsi, Naeem Biviji e Beth Rayner, affiancati dallo svedese Mikael Axelsson, hanno creato il tavolo, la panca circolare e alcuni articoli per la tavola. Un modo per unire le persone e migliorare le proprie abitudini.

Una percezione del tempo più riflessiva, che si ritrova anche nella sedia a dondolo del designer Bibi Seck, nei cesti intrecciati di Selly Raby Kane e negli splendidi tessili di Renée Rossouw e Laduma Ngxokolo.

ÖVERALLT in svedese significa “ovunque”. Per Naeem Biviji "sono molte più le affinità di quello che invece ci separa, nonostante i diversi background".



Tra i punti in comune c’è la formula del democratic design: per James Futcher, Creative Leader di IKEA, per ottenere buoni risultati occorre lavorare “non solo sulla forma, ma anche sulla funzione, sulla qualità, con materiali durevoli nel tempo” con prezzi convenienti e con un occhio di riguardo all’ecosostenibilità.