Dal letto con contenitori alle soluzioni più adatte per il vostro angolo guardaroba, ecco come un’iconica serie IKEA trasformerà lo spazio dedicato al vostro relax e riposo

Cambiano i gusti, cambiano gli stili, ma non esageriamo quando diciamo che quasi tutti, o perlomeno chiunque sia coinvolto in un processo di arredamento o restyling della propria casa, passano prima o poi da/per IKEA e i suoi prodotti dal design semplice e versatile.



E nella lunga lista di serie ed elementi iconici, come non menzionare MALM e la sua offerta di complementi d’arredo essenziali e dallo stile minimal? Dal letto al guardaroba, passando per la postazione make-up, potreste arredare la vostra camera da letto anche solo utilizzando i prodotti di questa serie (che in realtà è esattamente ciò che vi suggeriamo qui di seguito).



Alla ricerca del pezzo mancante per la vostra camera, un comodo letto con contenitori o semplicemente uno spazio extra per riporre vestiti e accessori? Ecco 7 idee perfette per arredare la vostra camera da letto utilizzando i prodotti IKEA della serie MALM e il suo design fresco ed essenziale.





1. Quando il letto è anche contenitore

Quando lo spazio per conservare e fare ordine non è mai abbastanza, un letto con contenitore fa sempre comodo. Il cassetto sotto la base vi permetterà di ottenere un vano extra in cui conservare coperte, cuscini ed evitare di creare disordine sparso in camera.



2. L’essenziale per la notte

Dal design minimal e lineare, questo comodino (adatto anche alle altre stanze della casa) è perfetto ai lati del letto perché dotato di cassetti a scorrimento morbido, l’ideale per appoggiarvi un libro prima di addormentarvi e contenere tutto l’essenziale per la notte. È inoltre disponibile in diverse finiture, per una personalizzazione estrema.



3. Creare il proprio guardaroba

Per riempire una parete vuota, da abbinare ad un grande specchio o ad un binario fissato al muro oppure parte di una composizione di armadi più ampia, questa cassettiera e il suo design lineare si prestano alla perfezione alla creazione del vostro guardaroba componibile.



4. Svago in camera

Il vostro angolo dedicato alla lettura e alla creatività è garantito da questa scrivania dal design semplice ma al tempo stesso raffinato. Permette di nascondere i cavi al suo interno ed è coordinabile con gli altri articoli della serie MALM. Basta una sedia o uno sgabello a contrasto e il tocco ad effetto è assicurato.



5. Make-up che passione

Da semplice toeletta a vera e propria postazione make-up professionale il passo è breve. Tutto quello che vi serve è una scrivania della serie MALM, uno di quegli specchi illuminati e tanti contenitori a scomparti trasparenti per organizzare piano e cassetto e riporre tutto l’occorrente per un trucco da favola.



6. Quel tocco personale che non guasta

Punto di forza della serie MALM è sicuramente il suo design minimal ed essenziale, ma questo non significa che non possiate scatenare la creatività e personalizzare i vostri componenti d’arredo. Rifiniture dorate, la giusta carta da parati e una testiera fai da te e la vostra collezione di pezzi IKEA non potrebbe essere più originale e introvabile.



7. DIY che arredano

Un altro punto a favore della serie MALM è la possibilità di comporre i vari prodotti per crearne altri super versatili e dal design originale. Come questa scrivania, ottenuta assemblando una lastra in vetro a due cassettiere a tre cassetti. Il risultato è assolutamente sorprendente.





Cover photo credits: IKEA