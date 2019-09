Ambienti ridotti? IKEA offre tantissime soluzioni salvaspazio, senza perdere di vista lo stile

Siamo ormai abituati ad avere a che fare con metrature ridotte, ma senza dubbio richiedono qualche sforzo in più.

Uno spazio piccolo richiede spesso maggiori pianificazioni, ordine e talvolta qualche rinuncia.

Ma se c'è qualcuno che capisce fino in fondo le difficoltà di vivere in appartamenti piccoli, è IKEA.

Da soluzioni per l'organizzazione a mobili multifunzione e accessori complementari, la casa svedese ha sempre avuto un occhio di riguardo per gli spazi più ristretti.





Sedia NISSE

Se avete un unico ambiente che racchiude cucina, sala da pranzo e soggiorno, le sedie pieghevoli NISSE sono estremamente facili da riporre e possono essere appese ad un gancio per guadagnare spazio extra.

Panca STOCKSUND

Per un rientro comodo e funzionale, la panca STOCKSUND permette di avere un confrtevole appoggio unito alla praticità del vano contenitore, per organizzare al meglio l'ingresso e mantenerlo in ordine.

Sistema ALGOT

Una scaffalatura versatile che si adatta ad ogni ambiente, ALGOT si modifica a seconda delle esigenze e può trovare spazio nel vostro vano armadio, in bagno o in lavanderia.

Tavolino KVISTBRO

Quando in soggiorno manca lo spazio per un coffee table, KVISTBRO è una soluzione comodissima per avere un piccolo piano d'appoggio che può anche servire da contenitore per cuscini, coperte e quant'altro.

Custodia LACKISAR

Quando lo spazio è poco, il cambio di stagione è un incubo. Le nuove custodie LACKISAR, disponibili in tre diverse dimensioni, sono l'ideale per proteggere non solo vestiti, ma qualsiasi tipo di tessile. Possono trovare spazio sopra gli armadi o sotto il letto.

Divano FRIHETEN

Per soluzioni salvaspazio più importanti, il divano angolare FRIHETEN si trasforma facilmente in un comodo letto matrimoniale ed è dotato di vano contenitore per riporre cuscini e lenzuola ogni mattina. E nessuna rinuncia ad uno stile elegante!

Tavolo IVAR

La serie IVAR non delude mai nella sua semplicità. Questo mobile con tavolo a ribalta non solo permette di guadagnare spazio una volta ripiegato, ma può assolvere diverse funzioni: per pranzare, lavorare o studiare.

Cestino OBSERVATÖR

Tra le soluzioni pensili più immediate e pratiche, questo cestello permette di creare più livelli nella vostra scaffalatura. Ideale in cucina per frutta, tessili o utensili, ma utilizzabile anche sulla libreria per organizzare riviste o documenti.

Photo credits: IKEA