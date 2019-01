Una casa in affitto può essere difficile da arredare. Per migliorare l'appartamento con soluzioni versatili e che rispettino il nostro budget, ci viene incontro ancora una volta IKEA

Per quanto sia vero, come diceva qualcuno, che “la casa è dove sta il nostro cuore”, si può dire che in un appartamento in affitto sia più difficile sentirsi a casa. Che sia di breve durata o a lungo termine, è importante lavorare con quello che abbiamo per creare un ambiente il più possibile funzionale e personale.

Poiché può capitare che l'affitto non sia una soluzione definitiva, spesso non abbiamo intenzione di spendere una fortuna nell’arredare un appartamento che prima o poi potremmo lasciare. Quale posto migliore di IKEA per trovare opzioni che siano allo stesso tempo flessibili ed economiche?





1. RANARP in cucina

La cucina di una casa in affitto è spesso un punto dolente. Vecchi mobili, poco spazio, ma soprattutto poca luce. Una soluzione versatile può essere installare un faretto orientabile come RANARP, da fissare alla parete o con il morsetto.

2. VEBERÖD versatile

Quando viviamo in affitto e gli spazi non sono proprio immensi, è bene servirsi di arredi che svolgano più funzioni. Il paravento VEBERÖD è un’ottima soluzione per dividere qualsiasi ambiente e per organizzare oggetti di ogni tipo grazie ai ganci applicabili al suo pannello a rete.

3. SAMMANHANG per comodino

Anche in camera da letto gli spazi possono essere un problema. Se anche un comodino vi sembra di troppo, potete sostituirne la funzione con le graziose mensole SAMMANHANG.

4. Armadio a giorno HEMNES

Vuoi per questioni di budget, vuoi per il poco spazio, in una casa in affitto può succedere di dover rinunciare, a malincuore, ad un armadio più o meno grande. IKEA offre tante alternative: per non rinunciare all’eleganza il guardaroba a giorno HEMNES è perfetto.

5. GARNES alla porta

Può capitare, con contratti particolarmente severi, di non sentirsi tranquilli a fare fori nella parete, oppure di non avere proprio lo spazio verticale a disposizione. Dove specchiarsi a figura intera dunque? Lo specchio GARNES, da appendere alla porta, è la soluzione che fa per voi.

6. SKÅDIS portaoggetti

Diciamolo, l’ordine è fondamentale in qualsiasi bagno, figuriamoci in quello di un appartamento in affitto, dove le soluzioni già presenti per organizzare lo spazio sono spesso carenti. Il pannello SKÅDIS è l’alleato ideale, da completare con accessori portaoggetti per avere sempre tutto a portata di mano.

7. Privacy con VIDGA

Quando viviamo in affitto e la metratura è limitata,spesso sentiamo la necessità di dividere gli ambienti o di nascondere agli ospiti le parti più intime della nostra casa. I binari angolari per tende VIDGA assolvono questa funzione, contribuendo a creare un’atmosfera magica.

8. Appoggiarsi a LANTLIV

Il piedistallo LANTLIV è formalmente pensato per vasi e piante, ma se nel vostro salotto non c’è spazio per un coffee table, o se non volete investire in un tavolino che potrebbe stonare nel vostro prossimo appartamento, può tornare utile accanto al divano, per raccogliere riviste e tazze di tè.

Photo credit: IKEA