In IKEA è già estate con la nuova collezione outdoor. Scopritela in anteprima con noi



Con le temperature che si alzano, le giornate che si allungano e il sole che fa capolino - non più timido - dalle finestre è inevitabile guardare in là, alla spensieratezza e alla gioia dell’estate e delle vacanze.

La nuova collezione outdoor IKEA per l’estate 2018 è perfetta per trasformare, con la sua semplicità e vivacità, la casa di tutti i giorni in un’oasi di tranquillità in cui godere appieno della magia della bella stagione.

Insomma, non serve andare in vacanza, basta circondarci delle cose e delle persone che amiamo. Come espresso dalla parola STAYCATION, che accompagna il lancio della collezione, e che vuole indicare la tendenza sempre più diffusa a trascorrere la stagione estiva in città.

Come? Accogliendo il cambiamento in casa propria: non è necessario viaggiare per essere un viaggiatore, ciò che ci rende tali è anche il modo di guardare il mondo che ti circonda.

I comodi mobili da giardino, le lampade a energia solare, i tessuti vivaci e i tanti accessori che costituiscono la collezione invitano a rallentare i ritmi e a vivere ogni istante della bella stagione, trasformando la casa in un luogo di incontro e di condivisione.



Photo Credits: IKEA