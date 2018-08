Come evitare che l'arredamento di una mini casa si trasformi in un enigma irrisolvibile? Con una progettazione accurata e puntando sul giusto mix tra ingegno e adattabilità!

Case piccole di design, case compatte, sorprendenti appartamenti d'autore ricavati in appena 33mq, mansarde, monolocali: chi l'ha detto che in meno di 50 metri quadrati si vive male?

Cominciamo ad abbattare i pregiudizi sulle abitazioni di dimensioni ridotte - o ridottissime - dando un'occhiata ai paesi nei quali queste soluzioni sono prevalenti e vengono sviluppate per rispondere alla pressione demografica.

Anche nelle nostre latitudine, dove vivere in mini case è un'esperienza comune soprattutto quando si è in affitto, si può imparare a salvare - e valorizzare - il poco spazio a disposizione agendo con intelligenza e acutezza. Senza dimenticare lo stile!





1. Sfruttare la scala

L'irrinunciabile soppalco, un vero must delle mini case, può diventare l'occasione per una progettazione ad hoc della scala. Anch'essa, infatti, può fornire ulteriore volume, utile per riporre accessori, abiti, scarpe. La scala può essere inglobata all'interno di una struttura armadio a parete oppure i suoi gradini possono diventare cassetti estraibili.





2. Sì alle grandi superfici specchianti

Uno specchio no, non può "generare" nuovo volume. Tuttavia è possibile inserirlo tra le idee salvaspazio di una mini casa perché la scelta di moltiplicare le superfici specchianti in questo tipo di abitazioni tiene alla larga il rischio di vivere in uno spazio angusto, buio e opprimente.





3. Imparare a gestire le altezze

Occupare tutto il volume disponibile nella mini casa è una delle strategie vincenti. Non si tratta, necessariamente, di progettare sistemi armadio che occupino per intero ogni pareti disponibili. A volte, infatti, per ridurre un'eccessiva densità risulta più efficace e pratico ricorrere a ganci e mensole sui quali posizionare oggetti che, così facendo, non ingombrano la supercie calpestabile.





4. Decorare con le mini mensole riposizionabili

Una soluzione low-cost e salvaspazio, da tradurre con facillità nelle mini casa, è rivestire porzioni di pareti con pannelli forati, sui quali predisporre all'occorrenza mensole di diversa lunghezza. In questo modo, l'abitazione si adatta alle diverse esigenze e si possono azzerare gli ingombri con estrema facilità e rapidità.





5. Scegliere mobili dal ridotto ingombro e "a scomparsa"

Il letto? Fa la sua "entrata in scena" solo quando occorre, lasciando libero nel resto della giornata lo spazio normalmente occupato dal suo volume. Il tavolo della cucina? Nelle fasi di preparazione dei cibi e quando si consumano i pasti compare con un semplice gesto. Sul fronte dell'arredamento, nelle mini case, arguzia e creatività non dovrebbero mai mancare.





6. Ridurre tutti gli ingombri non necessari

Vivere in una mini casa non dovrebbe trasformarsi in una sorta di "ritorno all'essenzialità primordiale". Tuttavia è un "buon esercizio" ridurre all'osso tutto quanto non è strettamente necessario, a partire da accessori, arredi e dettagli che, anche nelle case più grandi, finiscono inesorabilmente per diventare "di troppo". Un esempio? Le maniglie di armadi e cassetti: meglio farne a meno e ricorrere alle nuove tecnologie, con il sistema push-and-pull.





7.Prediligere pareti e porte scorrevoli

Al pari del letto sul soppalco, i sistemi a scorrimento sono un grande alleato salvaspazio, non solo nelle mini case. Se possibile, prediligete questa soluzione anche per armadi e ripostigi interni.





8. Frazionare... ma solo con il colore!

L'attenzione per la "conservazione" dei metri quadri, tanto nelle mini case quanto nei monolocali, finisce per tradursi spesso in un'ossessione, a discapito del design e del gusto. Il colore, esattamente come gli specchi, non è in grado di raddoppiare lo spazio, ma il suo corretto utilizzo migliora la piacevolezza dell'ambiente e corregge errori di percezione. Con risultati spesso inattesi.





9. Sviluppare soluzioni su misura

Rinunciare ai mobili con dimensioni standard richiede uno sforzo in più, soprattutto a livello di ricerca di soluzione alternative. Tuttavia, nelle mini case, acquisisce un ruolo centrale e consente di far diventare "parte attiva" della dimora anche angoli altrimenti trascurati.





10. Ripensare la posizione del letto

L'armadio, il divano, il letto: ecco alcuni degli arredi tendenzialmente più ingombranti della casa, nonché pesanti da spostare. Avvalendosi del necessario spirito di adattamento, si possono riconsiderare le tradizionali posizioni di questi mobili, la cui presenza resta imprescindibile anche nelle case più piccole. Pronti a mettervi alla prova, con un po' di creatività?





Cover Photo Credits: iStock Photo