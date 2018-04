La testata del letto è l'elemento protagonista nell'arredo della stanza dei sogni. Ecco le nostre idee per scegliere quella più suggestiva per voi, e non sbagliare

Il letto è indubbiamente la scelta di design più importate che vi trovate ad affrontare nell'arredamento della camera. La decsione più importante può condurre a due soluzioni differenti: da una parte la classica struttura letto con testata, fianchi e fondo, dall'altra la testata separata e la rete.

Questa seconda opzione è sempre di più apprezzata - e scelta - perchè permette una maggiore libertà e possibilità di personalizazione.

La testata del letto detta il carattere della stanza, condizionando l'atmosfera e lo stile. Sono i materiali, i tessuti, i colori e le forme a progettare la testata perfetta per noi; a volta basta un barattolo di vernice per disegnarla sui muri, una libreria per custodire le favole della buona notte sopra la nostra testa, oppure la mappa incorniciata della nostra città del cuore per poterne ripercorrere le vie ogni volta che abbiamo voglia di sognare ad occhi aperti.

Venite insieme a noi alla scoperta di suggestive ispirazioni, scegliete quella più intimamente accogliente e godetevi la vostra stanza dei sogni come non avete mai fatto prima.





La città incorniciata

Sì, la cornice dev'essere la più bella che voi abbiate mai visto, e la città quella dei vostri sogni. Perché questa soluzione non solo darà alla vostra camera un twist metropolitano chic, ma soprattutto vi permetterà di sognare una camminata oltreoceano ad occhi aperti.





Tra le favole della buona notte

La testata in legno si trasforma in una micro libreria dove custodire i propri libri del cuore. Alle estremità si aprono infatti due nicchie invisibili se osservate dai piedi del letto dove contenere le favole della buona notte, i gialli più avvincenti e i romanzi più romantici da leggere prima di dormire.





Materiali a contrasto

I materiali della testata conferiscono il carattere alla stanza da letto. A noi piace mixarli e un binomio sempre vincente è quello che coinvolge la pelle e la corda. Giocate con contrasti più dolci come tessuti color pastello o pareti color carta da zucchero.





La testata in parquet

Chi ha detto che il parquet può essere posizionato soltanto sul pavimento? A noi piace sulle pareti, ancor di più se interpretato come un'elegante testata del letto. Scegliete il vostro legno e divertitevi con le forme più suggestive.





Testata modulare

Se avete voglia di costruirla voi allora potete scegliere una testata suggestiva e funzionale. Tanti piccoli moduli da posizionare come più vi piace, sapendo che si trasformeranno in un vero e proprio elemento contenitore per la vostra stanza da letto.





Separé

Una soluzione chic utile anche per dividere la stanza e creare movimento è quella che vede come protagonista il separé. Scegliete un colore eclettico come il rosa e la vostra stanza cambierà luce, energia e stile molto velocemente.





Testata disegnata

Vi basterà un barattolo di vernice per rendere suggestivo il vostro letto dei sogni. Scegliete la palette e le forme che più vi piacciono, poiché il muro per voi adesso è un foglio di carta bianco da decorare.





Specchio vintage

Non sapete proprio dove posizionare quel vecchio elegantissimo specchio incorniciato della nonna? Suvvia, non siate sciocchi: è il perfetto elemento d'arredo da sfruttare come testata del letto. La vostra camera vi sembrerà quella della Regina Elisabetta.





Una porta senza vetri

Al mercatino delle pulci avete visto la struttra di una vecchia porta priva di vetri ma piena di fascino, ideale da posizionare tra il letto e il muro come testata. Non vi sembra una soluzione irresistibile?





Duplice funzione

Avete mai pensato di trasformare la testate del letto nel vostro guardaroba? Siamo d'accordo sul fatto che potrebbe non essere una soluzione estremamente comoda, che con qualche accorgimento può diventare anche bellissima da vedere.

Photo Credits Cover: Maisons du Monde