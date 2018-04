Legittimo desiderare di non spendere una fortuna nell'arredamento di una camera da letto in affitto? Ecco qualche idea a cui ispirarsi

Quando si è alle prese con l'arredamento di una camera da letto in una casa in affitto procedere con una preventiva valutazione del tempo che si trascorrerà concretamente all'interno di quella dimora consente di evitare tanto le spese eccessive, quanto un sentimento di insoddisfazione e inappartenenza.

Trattandosi dello spazio privato per eccellenza, infatti, la camera da letto merita una certa dose di personalizzazioni e alcuni azioni su misura; al contrario, negli spazi comuni delle case in affitto si deve di frequente scendere a compromessi, nel rispetto del gusto e delle necessità di tutti gli inquilini.

Anche nel caso in cui la permanenza nell'abitazione in questione fosse limitata nel tempo e, dunque, si desiderasse contenere gli investimenti, è sempre possibile provare a ottenere il massimo dalla propria zona notte.

Rinnovare il colore delle pareti

Qualora i proprietari della casa in affitto fossero d'accordo, procedere rinnovando il colore delle pareti è un'operazione in grado di produrre un doppio effetto "positivo": garantisce pulizia e salubrità all'ambiente e, nello stesso tempo, consente di conferire all'ambiente una - fondamentale! - manifestazione del gusto personale.

Inserire la testiera

Avete inizialmente optato per un futon o un letto privo di testiera nella vostra camera da letto in affitto? Non è mai troppo tardi per ripensarci e aggiungere un elemento in grado di rinnovare l'aspetto complessivo della stanza. Le alternative? Ve le suggeriamo sempre noi!

Tutto coordinato

Quando la camera da letto di una casa in affitto è gia arredata spesso si è circondati da mobili di dubbio gusto, posizionati dai proprietari nel corso del tempo senza particolare attenzione o gusto. Cosa fare? Less is more! Eliminate il superfluo e provare a configurare una nuova combinazione con i soli pezzi davvero indispensabili. Il risultato potrebbe essere incoraggiante!

Ricavare un angolo toilette

Chi non lo ha sempre sognato?! Legittimo desiderarlo nella camera da letto in affitto in cui si dovrà trascorrere molto tempo per ragioni di studio o lavoro. I mobili più preziosi presuppongono un investimento significativo, ma nulla vieta di sostenerlo considerando che potrete sempre portarli con voi anche nella prossima abitazione.

Cambiare lenzuola e coperte

Fuori coperte, tende, copriletto, copricuscini e altri rivestimenti tessili (gentilmente) lasciati da precedenti inquilini o dai proprietari. Dentro lenzuola, asciugamani e rivestimenti scelti (o magari cuciti!) a vostra cura. Basta fare un giro nelle mercerie e nei negozi di tessuti per scovare tessuti e scampoli - a prezzi anche accessibili - con pattern favolosi!

Fare più luce... nell'armadio!

L'accessibilità a livello di costi delle barre luminosi al led, da collocare con supporti removibilli e ricaricabili come uno smartphone, consente di rinnovare con facilità l'aspetto dell'armadio collocato all'interno della stanza in affitto. La presenza della luce interna potenzia la visibilità interna e rende "meno d'antan" anche un mobile di seconda mano.

Progettare una struttura a baldacchino

Soffitto alto e vuoto cosmico all'interno della vostra camera da letto in una casa in affitto? Se siete particolarmente talentuosi sul fronte del fai da te, potreste mettervi alla prova con la progettazione - e realizzazione - di un vero e proprio baldacchino. Troppo impegnativo? Rimodulate questa idea fissando un gancio a soffitto, in corrispondenza con il centro del letto: potrete posizionare lì un velario leggerissimo per dare vita un letto che strizza l'occhio alla tradizione balinese!

Raddoppiare l'illuminazione nella zona letto

Mai più stanze da letto con un solo punto luce centrale! Anche se siete in una casa in affitto, abbiate sempre cura di diversificare le fonti luminose e collocare lampade adeguate alle diverse funzioni ospitate nella camera.

Un tocco vintage

Proprio sul fronte illuminotecnico, un'idea rapida ed economica è sostituire il lampadario legato al punto luce centrale con un modello più vicino alla vostra indole e alla vostra visione dello spazio domestico. Magari con un'impronta vintage!

Acquistare un arredo multifunzionale

Parola d'ordine multifunzionalità. E allora, soprattutto nelle stanze da letto piccole, vale la pena prendere in considerazione gli arredi in grado di combinare più funzione e di assolvere a una pluralità di impieghi. Una consolle con lo specchio incorporato? Può diventare scrittoio-studio, ma anche un'utile postazione beauty.

