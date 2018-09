Portare un po' di "nuovo" in camera da letto con un budget ridotto? Vi facciamo vedere noi come



Con un budget illimitato stravolgere gli interni per renderli suggestivi è decisamente un gioco da ragazzi. Ma il gioco si fa duro quando le idee devono essere low cost, ed è questo il momento in cui noi ci divertiamo di più. Quindi fuori le intuizioni creative e spazio a cuore e immaginazione, ma soprattutto spazio a nuove prospettive.

Uno degli elementi più facili da cambiare senza spendere una fortuna è il muro, perché basta poco per attuare modifiche visibili che spesso risultano assolutamente economiche. Giocate con le tinte, le luci e gli elementi decorativi, come stampe appese, parole illuminate e muri tinti a metà.

Ecco le nostre 10 idee originali e low cost per rinnovare la camera da letto.





1. Dillo con la luce

Vi basteranno pochi accorgimenti, a voi amanti della luce, per rinnovare la stanza da letto: muro bianco, copriletto bianco, una pila di libri ingialliti e una parola da illuminare di giorno così come all'imbrunire.





2. Un tocco di (maxi) verde

Se diciamo maxi è davvero maxi: che ne pensate di un cactus? Un tocco di novità verde ornamentale dalle dimensioni suggestive per inebriare la vista.





3. Una cornice per il letto

Chi ha detto che la cornice del letto deve essere grande e costosa? Potete disegnarla voi direttamente sul muro, ad esempio con un colore fluo.





4. Una parete lavagna

Un parete lavagna, sì, ma non per forza nera. A noi ad esempio piace moltissimo verde oliva, così da poter scrivere i vostri pensieri più intimi da rileggere prima di andare a dormire. Una romantica soluzione low cost.





5. Una stampa da appendere al muro

Se la carta da parati è una soluzione assolutamente fuori budget potrebbe non esserlo una bella stampa da appendere al muro. A noi piacciono in tessuto e in colori e temi accattivanti, così da dare un vero e proprio refresh agli interni.





6. Una mensola alta come testiera

Niente testiera, ma sì ad una bella mensola sulla quale accogliere i vostri quadri incorniciati più belli. Illuminateli a dovere e godetevi lo spettacolo a luci spente, quelle centrali ovviamente.





7. La testiera muro: un po' rosa, un po' panna

Un'altra idea low cost ma molto suggestiva vede dividersi in due il muro che accoglie il letto. La metà alta resterà bianca, ma in quella sottostante potrete sbizzarrirvi scegliendo la tinta più giusta per voi.





8. Un tappeto supersize

Anche il tappeto vuole la sua parte, e se di grandi dimensioni cambia letteralmente l'atmosfera della stanza. Posizionatelo ai piedi del letto così da renderlo visibile e calpestabile.





9. Cambiare le tende

Se il budget è basso ma avete voglia di cambiare perché non partire subito dalle tende? Esse cambiano totalmente l'armonia della stanza, vi basterà infatti virare su una nuova palette e, perché no, su sovrapposizioni eleganti.





10. I pezzi più belli in "bellavista"

Un'ultima idea per "cambiare un po' aria" può essere quella di esporre in bellavista una parte del vostro armadio, magari quello che sfruttate di più anche per una questione di comodità, creando un piccolo appendino sospeso con un ramo in legno.





Cover Photo Credits: iStock Photo