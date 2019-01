Anche la camera da letto deve riflettere la nostra personalità e il nostro gusto. Per rinnovare l'ambiente possiamo iniziare dalle pareti, con qualche idea semplice e originale

La camera da letto è lo spazio più intimo della casa, dove ricaricarsi e rilassarsi. Proprio per queste sue caratteristiche, quando abbiamo ospiti tendiamo a tener chiusa la porta di questa stanza ma, anche se nessuno la vede, è importante avere un occhio di riguardo per il suo decor.

È bene preoccuparsi di non esagerare, specialmente in un ambiente dedicato al riposo, ma decorare la camera da letto è un’occasione per dare espressione alla propria fantasia e aggiungere personalità alla stanza.

Da dove partire dunque? Perché non dalle pareti, che con qualche piccola o grande modifica possono trasformare lo spazio in un ambiente personale e confortevole.





Curve di colore



Un tocco di colore può fare un'immediata differenza, ma l'intera parete a tinta unita alla lunga può risultare banale. È divertente giocare con colori e forme, ma se al trend geometrico preferite qualcosa di meno spigoloso, la sinuosità del cerchio si addice alla perfezione a questo ambiente di relax.





Linee essenziali

Decorare le mura di casa con il washi tape (nastro adesivo colorato) non è certo una novità, ma le possibilità sono infinite. Anche dei semplicissimi pattern possono creare un punto di interesse sulla vostra parete e, perché no, proseguire sul pavimento. Il vantaggio? Potete cambiare idea quando volete, senza conseguenze.





Album di ritagli

Chi ama conservare fotografie conoscerà l’arte dello scrapbooking, che consente di organizzare i ricordi in album decorati manualmente. Perché non trasportare questa tendenza alle pareti della camera, appendendo foto e ritagli di riviste come se stessimo decorando un personalissimo quaderno.





Geometrie tese

Per chi cerca una decorazione semplice ma allo stesso tempo interessante, la string art è un'ottima soluzione. Un esempio di DIY che con uno sforzo minimo può dare risultati incredibili. Basta creare un pattern, scegliere un filo adatto e piantare qualche chiodo tra cui tenderlo.





Dolce risveglio

Se non amate svegliarvi presto ma sentite la mancanza dello spettacolo del sorgere del sole, potete riprodurre i colori delle prime luci dell'alba sulla parete della vostra camera da letto, con un delicatissimo effetto sfumato.







Poster minimal

A volte "less is more", letteralmente. Per una parete d'impatto e allo stesso tempo moderata potete optare per un poster estremamente minimal, ma dalle dimensioni esagerate.





Pendenti chic

Per una versione semplificata dei tessili in macramè, potete decorare una parete con nappine e pendenti, il giusto piccolo dettaglio necessario a rendere la vostra camera lussuosa e speciale. Un fai-da-te semplicissimo e versatile, che vi darà la possibilità di scegliere materiali e colori.





Cover Photo Credits: iStock Photo