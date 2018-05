Se la vostra casa è un po' spenta e vorreste darle un po' di carattere, o se semplicemente avete voglia di un po' di colore, ecco a voi qualche idea su come fare

Arredare casa con palette neutre sembra sempre la mossa più sicura: minimal, senza tempo, elegante.

Il problema è che dopo poco la nostra casa rischia di diventare fredda e, diciamolo, un po’ noiosa. Anche se spesso ci facciamo semplicemente spaventare dal colore, ogni tanto sentiamo il bisogno di qualche nota vivace.

Si può cominciare piano piano con pochi accenti di colore, o ce ne possiamo immergere completamente. Una cosa è certa: non possiamo farne a meno. Ecco qualche idea per dare alla nostra casa un tocco in più.





Alzare lo sguardo

Quando scegliamo i colori per le pareti della nostra casa, spesso ci dimentichiamo del soffitto o diamo per scontato che debba essere bianco. Colorare il soffitto invece può dare alla stanza un aspetto molto più scenografico.

Photo credit: eu.farrow-ball.com

Arte oversize

Se non volete toccare le pareti o non sapete decidervi su una palette da scegliere, potete sempre aggiungere colore ai vostri muri appendendo quadri o murali i dimensioni.. colossali.

Photo credit: anthropologie.com

Colore in camera

In camera da letto è meglio non esagerare coi colori: l’ambiente deve essere rilassante e sereno, per conciliare il sonno. Ma non noioso: con una testiera del letto colorata si può dare un po’ di vivacità alla stanza.

Photo credit: urbanoutfitters.com

Tappeto magico

E il pavimento? Anche questo merita un po’ di colore. Con un grande tappeto dalle tinte vivaci si può davvero trasformare una stanza.

Photo credit: luluandgeorgia.com

Porte e finestre

Invece che ridipingere le pareti, un modo originale per aggiungere colore ad un ambiente può essere quello di pitturare gli infissi di porte e finestre.

Photo credit: maisondumonde.com

Arredamento d’effetto

Basta un singolo pezzo per rivoluzionare una stanza. Ad esempio arredare il soggiorno con un divano di un colore intenso può dare carattere all’ambiente.

Photo credit: potterybarn.com

Striscia di colore

Dipingere un'intera stanza con colori accesi può risultare soffocante. Molte volte basta una striscia di colore nel candido della parete o tra i pensili per dare un tocco più personale.



Photo credit: maisondumonde.com

Tessuti e tessili

Ok, questa è facile, ma non per questo scontata. I tessili sono un elemento fondamentale per dare carattere ad un ambiente, nonché il modo più semplice per darle colore. Tende, cuscini, coperte, chi più ne ha più ne metta, per un effetto un po' più bohémien.

Photo credit: urbanoutfitters.com

Sedie mismatch

Come dare più personalità ad una sala da pranzo? Le sedute colorate - e scoordinate - sono un ottimo modo per aggiungere vivacità intorno al tavolo.

Photo credit: maisondumonde.com

Lampadario appariscente

Quale posizione migliore per attirare l'attenzione se non quella del lampadario? Al centro della stanza, può diventare il vostro punto focale e il centro da cui si irradia il colore.

Photo credit: anthropologie.com