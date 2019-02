L'arredo scandinavo fatto di linee semplici e materiali naturali è tra i più amati per la camera da letto. Ecco i consigli per impiegarlo al meglio



Lo stile scandinavo è una delle tipologie di arredamento più amate per la zona notte.

Le sue linee essenziali, i colori tenui, i materiali naturali e i pochi fronzoli lo rendono infatti molto risposante e confortevole, dunque particolarmente adatto per la camera da letto.

Ecco 8 idee originali per arredare la camera da letto in stile scandinavo senza sbagliare.





Tappeti e pellicce

La cifra stilistica dello stile scandinavo è l’effetto cocoon. La pelliccia è il materiale che più di tutti interpreta questa voglia di calda morbidezza, subito seguita dai tappeti e dai plaid in lana. Per una camera da letto confortevole e accogliente, mixate queste materie: oltre al senso del tatto, anche la vista ne sarà piacevolmente stupita.





Esagerate pure con il bianco senza timori



L’estetica di stampo scandinavo ha tra le parole chiave preferite proprio lui: il bianco. Parquet sbiancato, pareti con mattoncini imbiancati o mura tinteggiate di white-off… Forse questo è uno dei pochi stili in cui ci si possa permettere di esagerare con il candore. Se volete dare un tocco di colore alla camera da letto senza esagerare, posizionate una pianta in vaso contro la parete bianca.





Scrivania minimalista

Una camera da letto scandinava che unisca senso pratico ed estetico non può rinunciare all’angolo scrivania. Per dare un tocco business alla zona notte senza esagerarne l’aspetto da ufficio, puntate su un tavolo da designer e riempitelo di strumenti per l'hobbistica: dal materiale da disegno ai ferri per la maglia, il desk diventerà così un cantuccio in cui rintanarsi per un po’ di relax do it yourself.







Uno specchio dalle linee semplici

Lo stile nordico va a braccetto con le linee essenziali, meglio se tracciate dal ferro battuto o dal legno. In una camera da letto che strizzi l’occhio al mood scandinavo uno specchio dal disegno semplice e lineare sarà il totem perfetto. Oltre a dilatare lo spazio della stanza grazie all’illusione ottica, questo accessorio arricchirà di classe l’interior design.





Quadretti a grappoli

L’aspetto rigorosamente minimalista dell’arredo di stampo nordico a volte rischia di rendere un po’ freddo l’ambiente. Per ovviare a questo problema, basta puntare sul decor da parete: quattro o cinque quadretti da appendere a gruppo, coprendo soltanto una piccola area del muro e preferendo disegni a matita o stampe rétro, daranno quel calore all’atmosfera ammorbidendo le linee spigolose del mobilio.







La scala a pioli portabiti e portariviste

Un elemento caratteristico delle camere da letto scandinave è la scaletta a pioli da appoggiare alla parete. Questo accessorio viene utilizzato sia come elegante servo-muto, nel senso di portabiti, sia come originale portariviste. Per quest’ultima funzione, basterà aprire a metà il magazine e appenderlo a un piolo. L’effetto sarà molto raffinato e non certo banale.





Il separé di vetro per la cabina armadio

Dimenticatevi gli armadi vecchio stampo: gran parte della freschezza giovanile dell’arredamento scandinavo al servizio della camera da letto è proprio da ricondurre alla cabina a vista. Un separé di vetro con un’anima di ferro battuto in colorazione fumé sarà l’ideale per dare all’ambiente un tocco elegante ma non troppo "inamidato". Il paravento o anche solo una tenda che faccia da divisorio giocherà un ruolo sensuale, in perfetto stile vedo-non-vedo che però si discosta dal passatismo fuori moda del boudoir.





Baldacchino minimal

Chi adora i giacigli da favola del tipo a baldacchino non deve per forza rinunciare al romanticismo, anzi: una struttura a baldacchino si sposa alla perfezione con lo stile scandinavo se rispettosa dei suoi dettami estetici. Basterà scegliere una forma lineare, spoglia di fronzoli e di decorazioni eccessive, puntando su materiali naturali come il legno. La camera da letto ne guadagnerà sia in stile sia in comfort.





Cover Photo Credits: iStockPhoto