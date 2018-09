Ecco il decalogo per ampliare in maniera illusoria gli spazi e la metratura di un’abitazione mini



Una casa piccola e raccolta è quasi sempre deliziosamente intima e chic tuttavia capita che gli spazi di taglia XS facciano risultare soffocante il design.

Per rendere più ariosi gli ambienti e ossigenare l’intera casa con una boccata di stile, ecco 10 trucchi infallibili che vi aiuteranno a dilatarne illusoriamente la metratura.





Vetrinetta verticale

Per dilatare lo spazio in maniera illusoria a livello ottico, puntate sulla verticalità. Uno dei complementi d’arredo che vi aiuteranno a dare più respiro alla stanza è la vetrinetta, da scegliere preferibilmente in verticale per innalzare la spazialità di tutto l’ambiente.

Credits: maisonsdumonde.com





Angoli green

Il dettaglio squisitamente lezioso di un po’ di verde ossigenerà la stanza sia dentro sia fuor di metafora: provate a posizionare una pianta in vaso in un angolo della camera che intendete ampliare e vedrete che il risultato sarà altamente piacevole. Se il bianco è il colore che tradizionalmente aumenta i volumi, ecco un caso in cui è invece il verde che fa respirare gli spazi.

Credits: hm.com





Linee essenziali

Per sedie, tavoli, panche e mobili di ogni tipo, i disegni semplici aiuteranno non solo a rendere l’ambiente armonioso ma anche più spazioso. Optate per materiali come il legno senza colorazioni ardite: la stanza risulterà ariosa e confortevole.

Credits: zarahome.net





Marmo

Materiali lucidi come il marmo aiuteranno a fare sembrare più grande qualsiasi ambiente. Non solo impiegato nei rivestimenti ma anche sul fronte mobilio sarà eccellente: un tavolino di marmo da posizionare davanti a un divano dalla seduta a chaise longue risulterà il trick perfetto per aumentare illusoriamente la metratura.

Credits: hm.com





Specchio

Il trucco principe in materia di dilatazione spaziale è quello della specularità. Basta uno specchio da appoggiare o da appendere a una parete e la stanza diventerà immediatamente più ariosa. Optate preferibilmente per specchi alti e stretti, per slanciare il muro a cui si appoggiano: si tramuterà in una vera e propria finestra dilatante.

Credits: maisonsdumonde.com





Tavolozze monocromatiche

La monocromia è uno dei trucchi più strabilianti per ottenere un effetto dilatante dello spazio. Tuttavia una stanza totalmente bianca o dipinta di un grigio omogeneo rischia di rendere il design un po’ troppo freddo, motivo per cui la scelta ideale sarebbe quella di giocare con scale di colore, attenendosi a una macro-tinta via via da sfumare. La tendenza numero uno per l’autunno incipiente è quella del blu quindi, se volete essere attuali e impeccabili, lasciatevi ispirare da questo colore raffinatissimo scegliendone una variante per la tinta delle pareti, un’altra per la wall paper, un’altra ancora per la biancheria letto e così via.

Credits: maisonsdumonde.com





Pareti nude

Il troppo stroppia, soprattutto se la stanza non è molto ampia. In questo caso, scegliete di lasciare a nudo o quasi le pareti per attuare il gioco illusorio che amplifica gli spazi. Se però l’idea di lasciare i muri lindi e intonsi non vi alletta, appoggiate un quadro a terra oppure appendetene un paio a distanza, in modo tale da formare una sorta di pausa visiva lungo la parete.

Credits: zarahome.net





Luci pendenti

La luce ha un ruolo chiave nel rendere un ambiente più spazioso o meno. Per non cadere nel tranello dell’illuminazione che appiattisce basta evitare di avere un’unica fonte luminosa centrale e scegliere piuttosto più punti luce. Qualche lampada a sospensione che pende dal soffitto darà un soft touch elegante, movimentando al contempo il design.

Credits: archiexpo.it/slamp





Tappeti

Solitamente gli spazi più vuoti sembrano quelli maggiormente ampi e infatti per il mobilio sarebbe meglio attenersi all’essenzialità e alla filosofia del decluttering. Per quanto riguarda i pavimenti, invece, il tocco di un tappeto renderà la stanza più grande, delimitando con le sue bordature una zona che farà risultare più dilatato il resto.

Credits: maisonsdumonde.com





Tende leggere

Le tende non appesantiscono gli interni piccoli, anzi: se scelte della giusta tipologia, sanno essere un eccezionale alleato per aumentare la spazialità di una stanza. Gli errori da non commettere coinvolgono il colore, la materia e lo spessore ma il criterio è semplicissimo, per non dire lapalissiano: basta optare per una variante leggera, dalla tinta neutra come il beige e di materiali naturali. In una parola sola, attingete a piene mani dall’écru.

Credits: archiexpo.it/warema-renkhoff-se