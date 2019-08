Idee e suggerimenti per trasformare il vostro bagno in un luogo di delizie



Il bagno è il luogo della casa più facile da trasformare in totale autonomia. Quando lo spazio è ridotto è importnate concentrarsi su micro o macro dettagli da rendere rilevanti, per garantire un impatto suggestivo.

Carta da parati, composizioni di piante ornamentali, ma anche elementi game-changer come una vasca freestanding di design oppure un mobile recuperato e reso protagonista.

Sognate in grande, scegliete palette accoglienti e rigeneranti, accogliete più luce naturale che potete e godetevi il vostro luogo di relax ogni volta che ne avrete voglia.





Preziosa carta da parati

Le pareti hanno la loro importanza e possono esser rese le vere protagoniste dello spazio. Sceglietene una preziosa e decorate il resto della stanza con dettagli che ne riprendano la palette. Con un solo elemento nuovo trasformerete il vostro bagno in uno spazio totalmente rinnovato.





Piante ornamentali

Lasciate immacolato lo spazio, uniformatelo a livello di colore (preferibilmente bianco) e dedicatevi alla cura di un agglomerato di piante ornamentali così suggestivo da far girar la testa. Decorate quindi un corner, una parete o magari il soffitto con le nostre amiche sempreverdi e godetevi lo spettacolo.





Dettagli "a tema"



Scegliete un filo conduttore e dedicatevi alla ricerca delle idee sulla base di questo. Ad esempio, se il tema per il bagno è il mare optate per una decorazione speciale della doccia, come le piastrelle a forma di squame turchesi. Non è meraviglioso?





Arredi di recupero

Scegliete di rendere unico il vostro bagno con un elemento di recupero, perfetto game-changer per introdurre un twist retrò e decisamente chic tra le mura di casa. A noi piacerebbe sostituire il mobile del lavandino con un'elegante struttura in legno decapato, magari sui toni pastello tanto richiesti per la bella stagione.





Vasca freestanding

Il bagno per alcuni di noi rappresenta una vera e propria oasi di relax dove concedersi del tempo lontani dalla frenesia quotidiana. Sarà la nostra personalissima spa, dove ad aspettarci ogni sera c'è una vasca calda (rigorosamente freestanding) e pareti accoglienti da contemplare. Sì, una vasca di design farà la differenza.









Twist retrò

Per catapultarvi nei lontani anni cinquanta vi basterà accostare il bianco e il nero insieme, create una struttura della doccia separata e giocate con piastrelle vintage anche nella doccia, per un bagno a prova di pin-up.