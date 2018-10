Ecco alcuni spunti presi dalla mostra internazionale di antiquariato e modernariato di Parma «Mercanteinfiera», perfetti da adottare nel design di casa



Tutto torna. Non solo le poltrone in velluto e i vecchi bauli della nonna: oltre ai pezzi d’arredo vintage che sono ancora attualissimi nel design di oggi, anche un appuntamento che li riunisce ad arte torna in maniera cadenzata.

Stiamo parlando del Mercanteinfiera, la mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo che annualmente attira a Parma centinaia di cultori dello stile d’antan da ben 37 anni.

Tenutasi dal 29 settembre al 7 ottobre, tornerà eccezionalmente con un’edizione primaverile dal 2 al 10 marzo.

Ecco 10 idee di arredamento colte proprio tra le tantissime esposizioni di tesori d’un tempo targati Mercanteinfiera.





Colori pastello per alleggerire l’atmosfera

Rosa cipria, turchese, verde menta e, in generale, tutte le nuance meno intense saranno perfette per diluire la pomposità di un ambiente arredato con pezzi rètro. Se amate le cornici dorate e mobili Luigi XVI, alleggeritene l’opulenza con un paio di poltrone in velluto color confetto e un tavolino da caffè dalle forme e dalle tinte più sbarazzine: il design della stanza si ossigenerà di freschezza.

La materia protagonista

Dalla scrivania di mogano alla lampada in ottone, rendete la vera première dame della stanza la materia. Non nascondetela dietro strati di vernice o intarsi arzigogolati perché nulla è più affascinante di un legno nodoso non trattato o del metallo che non cela le primavere trascorse. Per dare un tocco di colore, usate come tavolozza cromatica quella delle copertine dei libri e l’effetto finale sarà raffinato senza esagerare con l’austerità.

Photo Credits: Still Life Danilo Marchesi





Un tocco asiatico per un design di matrice zen

L’arte cinese e asiatica in generale si prestano particolarmente per decorare gli ambienti in maniera rilassante. Dai disegni a inchiostro su carta di riso ai vasi Ming che con la loro porcellana bianco-blu rendono cromaticamente gradevole ogni angolo, gli escamotage per arredare in maniera davvero zen sono tanti.

Morbidezza per le sedute

Una delle tendenze sia di moda sia d’arredamento di quest’anno è il velluto, da scegliere in ogni salsa. Ma per quanto riguarda le sedute, il fil rouge non è solamente il velvet: tutto ciò che è soffice e gradevole al tatto oltre che alla vista è benaccetto. Dalle poltroncine in finto pelo ai pouf in peluche, sbizzarritevi pure così da ottenere un effetto squisitamente cocoon in salotto o in camera da letto.

Fiori ed erbe alle pareti

Ossigenare l’arredamento è letteralmente possibile, basta farsi aiutare dai fiori e dalle piante. Se il vostro pollice non tende al verde, optate per i quadretti con pagine di libri botanici. Un altro delizioso espediente è invece quello di mettere sotto vetro veri petali, foglie e corollari precedentemente essiccati e incollati in maniera certosina a una carta leggermente ingiallita. L’effetto sembrerà antico, sì, ma al contempo freschissimo!

Photo Credits: Still Life Danilo Marchesi





Chincaglieria pop

Chi ama il decluttering e il minimal storcerà il naso, tuttavia un ambiente che strizzi l’occhio al vintage più caloroso non può esimersi dallo stratificare oggettistica e accessori vari. Senza esagerare, basterebbe mixare due o tre pezzi ricchi di personalità come un’insegna pubblicitaria, un orologio dal quadrante recuperato da una roulette di casinò o addirittura un salvagente targato anni Sessanta. A bordo avrete tanto, tantissimo stile rètro.

Oro che cola

Un altro must di stagione nell’arredamento è il gold style. In un angolo che rievochi i Fifties con linee razionali di tavolini rotondi, poltroncine senza tappezzerie ardite e cassettiere rettangolari, osate pure con un lampadario dorato che penda dal soffitto o anche a colpi di abat-jour e applique la cui nota dominante sia l’oro. Quella nota, se ben intonata al resto, non sarà affatto dolente.

Shabby chic davvero originale

I mobili in stile shabby chic ormai vengono sfornati quotidianamente da innumerevoli brand d’arredamento. Anziché optare per il nuovo fatto passare per vecchio, invertite la tendenza e andate davvero alla fonte: una vecchia credenza in mogano da imbiancare, una cassettiera da farmacia fin de siècle e mappamondi vissuti (nel Novecento) renderanno originale il vostro design di matrice shabby. Originale in entrambe le accezioni del termine.

Color cognac

Il principe dei colori vintage non è certo l'azzurro ma semmai il marrone. La nuance esatta è cognac, o tabac, due vizi tanto deprecabili a livello di stile di vita quanto adorabili a livello di stile di casa. Per un salotto oldfashion al punto giusto basterà mescolare scientemente un divano in cuoio délabré e qualche miroir de sorcière, ossia gli specchi convessi che in Italia vengono chiamati “occhio della strega”. L’effetto sarà così bohémien che vi verrà voglia di leggere Baudelaire accoccolati sul divano color cognac. E probabilmente vi verrà anche voglia di tabac.

Forme bizzarre

Per essere originali e mai banali, scegliete un pezzo dalla forma sui generis da far troneggiare in una stanza. Perché troneggi nel vero senso della parola, un divanetto con schienale in vimini oversize non passerà di certo inosservato. Ma anche una chaise longue in finto pelame di mucca o un mazzo di piantane in acciaio, per un punto luce fitto come una boscaglia, saranno perfetti anfitrioni nonché istrioni di casa. Eccessivi ma sempre ospitali.