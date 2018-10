Tutto quello che avreste voluto sapere sul grés porcellanato effetto legno e sulle ragioni per le quali è una valida alternativa al parquet

In cerca di una soluzione moderna per il pavimento della vostra casa, in grado di soddisfare anche le esigenze legate al budget e di rispondere alle necessità con un buon rapporto qualità-prezzo?

Negli ultimi anni il grés porcellanato effetto legno ha conquistato un crescente consenso, convicendo un numero sempre più alto di utenti alle prese con la ristruttuzione della propria abitazione.

Tra i fattori che più incidono nella scelta di questo rivestimento ci sono la maggiore resistenza all'usura delle piastrelle rispetto al parquet e il minor numero di attenzioni da dedicare, specie nel lungo periodo, a tale pavimento. In più, l'interesse verso il grés porcellanato effetto legno ha prodotto un crescente sviluppo delle varietà, dei formati, dei colori e delle essenze riprodotte. Con risultati sempre più accattivanti.





Adatto a tutti gli ambienti della casa, esterni inclusi

Sebbene la bellezza naturale, il calore e l'odore del parquet restino irriprodoucibili, il grés porcellanato effetto legno garantisce finiture di grande impatto visivo, in tutti gli ambienti domestici, bagno e spazi outdoor inclusi!



Credits: Gres effetto legno Treverksoul by Marazzi - via marazzi.it





Versatilità e potere evocativo

Il pavimento in parquet, oltre alle sue qualità visive e tattili, è in grado di donare agli ambienti in cui viene inserito una spiccata personalità e un carattere altamente evocativo. L'ampia gamma di opzione messa a disposizione dai brand di grés porcellanato effetto legno riesce a conferire agli spazi domestici sensazioni analoghe, poiché oltre ai colori, alle venature e al formato in doghe, vengono riprodotti persino aspetti come le "rugosità" naturali.



Credits: Evoque dy Inalco - via edilportale.com





Un'attenzione in più al budget

Tra i vantaggi che maggiormente incidono nella scelta del grés porcellanato effetto legno emerge l'aspetto economico. Questo pavimento infatti, in media, richiede un investimento più contenuto al mq rispetto al parquet, che talvolta possiede costi differenziati anche sulla base del tipo di essenza e del formato.



Credits: Pavimento in gres porcellanato smaltato effetto legno by Ragno - via archiproducts.com





Pulibilità senza pensieri

Come noto, per mantenere le caratteristiche peculiari del pavimento in legno anche nel lungo periodo sono necessarie alcune azioni dedicate, che includono trattamenti dedicati e l'uso di materiale protettivi. Si tratta di accorgimenti che possono essere ridotti all'osso nel caso in cui si opti per un pavimento in grés porcellanato effetto legno, per la cui pulizia si può fare riferimento a prodotti ampiamente disponibili in commercio.



Credits: Kuni by Ceramica d'Imola - via archiproducts.com





Composizioni creative e tanti colori

Da non sottovalutare, soprattutto negli interni dallo spirito informale o contemporaneo, sono le soluzioni originali configurabili ricorrendo al grés porcellato effetto legno. I vari formati in commercio consentono di sviluppare progetti su misura, mettendo così a disposizione degli utenti pavimenti moderni, composizioni creative e persino dalla forte identità cromatica.



Credits: CROSSROAD WOOD by ABK - via archiproducts.com