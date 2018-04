Tendoni e ombrelloni offuscano la vista? Usate il balcone come ripostiglio e ignorate la provenienza delle vostre piante? È tempo di rimediare ad alcuni (gravi) errori legati al vostro spazio all’aperto

La stagione delle cene all’aperto e delle chiacchiere sul balcone è tornata e noi non potremmo esserne più felici. Questo però significa solo una cosa: allestire lo spazio esterno trasformandolo in un luogo piacevole e ben bilanciato in termini di arredamento e accessori.



Perché per ogni proprietario di casa con il vizio di strafare, c’è sempre qualcuno pigro abbastanza da non sfruttare il balcone e lasciarlo completamente vuoto e se non volete imbattervi in clamorosi strafalcioni, meglio dare uno sguardo qui sotto e intervenire subito.



Dalle piante meno opportune per uno spazio all’aperto, ai tendoni che ingombrano, ecco gli errori da evitare nell'arredamento di un balcone a prova di estate.







Spazi troppo pieni o troppo vuoti

Le cene all’aperto, le chiacchiere con gli amici o semplicemente un libro letto in totale tranquillità. Queste esigenze dovranno essere perfettamente bilanciate con la voglia di allestire uno spazio bello da vedere ma soprattutto utile. Il rischio però di strafare è sempre in agguato, meglio quindi evitare che il vostro balcone sembri un ripostiglio a cielo aperto, ma al tempo stesso che sia completamente vuoto. Come ogni camera della vostra casa anche il vostro spazio esterno è infatti un’ottima opportunità per parlare di voi e della vostra personalità. Photo credits: Pixabay / Finmiki

Usare un arredamento non appropriato

Passi la vostra mania per i sofa in velluto e l’arredamento eclettico, ma portare parte di questi elementi anche all’esterno non è affatto una splendida idea. Forme, materiali e colori devono infatti essere sempre in linea con le esigenze dell’outdoor, anche e soprattutto per evitare che pezzi di valore vengano rovinati dalle condizioni atmosferiche e gli sbalzi di temperatura delle stagioni che si susseguono. Photo credits: Unsplash / Chris Barbalis

No accessori

Il set di divani è stato allestito, l’armadio per conservare gli utensili anche e il tendone è tirato a lucido, eppure sembra mancare qualcosa. Meglio puntare sugli accessori: cuscini, lanterne e cestini in colori caldi e brillanti aiutano infatti ad aggiungere quel tocco speciale al vostro balcone. Volete creare la giusta atmosfera per una cena indimenticabile? Puntate su un set di luci da appendere al soffito: il risultato vi stupirà. Photo credits: Unsplash / Oscar Nord

Uno spazio senza piante

Non c’è balcone più triste di uno senza piante. Il nostro consiglio è dunque quello di aggiungere un tocco di verde, che si tratti anche solo di qualche pianta aromatica per la vostra cucina. Non dimenticate inoltre fiori e fioriere per avere sempre l’impressione di trovarvi in un piccolo ma pur splendido giardino. Photo credits: IKEA

Scegliere le piante sbagliate

Sempre in tema di piante, ricordate di controllare la stagionalità e le informazioni essenziali sulla loro crescita. Alcune di queste, infatti, cambiano e crescono (fin troppo) durante la loro vita e il rischio è di ritrovarsi in poco tempo in una fitta giungla o, al contrario, dover rovinare alcuni esemplari con la potatura solo per esigenze di spazio. Photo credits: IKEA

Oscurare la vista con tendoni troppo pesanti

Sappiamo quanto possa essere forte e caldo il sole in certi periodi dell’anno, ma meglio evitare di oscurare la vista con ombrelloni e tendoni troppo ingombranti. A strutture pesanti preferite sempre tende più leggere e regolabili, in modo da gestire la luce (e la privacy) nel modo più opportuno. Photo credits: IKEA

Scelte di colore scontate

Il rischio è quello di alienarsi scegliendo una combinazione di colori e di materiali troppo scontata. Perché allora non giocare con gli accessori e l’ambiente intorno per creare uno spazio più originale e brillante? Unico accorgimento: scegliere con cura tonalità che potrebbero star bene abbinate senza però esagerare. Photo credits: IKEA