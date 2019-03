Vivere il carta da zucchero tra le mura di casa non è mai stato così bello

Forse perché è per eccellenza la palette del relax, del cielo così come del mare, o forse perché nella cromoterapia i suoi toni evocano purezza, intuito e leggerezza, il carta da zucchero è una di quelle tinte con la quale non si può mai sbagliare.

Gli interni si fanno rarefatti, rilassanti e accoglienti e il pallore delle sue sfumature decora l'atmosfera con ricercata eleganza. Con le sue romantiche nuances il color carta da zucchero seduce e incanta, con una versatilità decisamente sorprendente. Immaginatelo in una casa al mare, in un contesto retrò, in una cucina rustica o in un bagno piccolo: ognuno di questi ambienti sarà valorizzato con il giusto tocco romantico di carta da zucchero.

Carta da parati

Rivestire le pareti con un carta da parati dai toni pallidi e leggeri renderà la vostra stanza raffinata e senza tempo. Prediligetela all'ingresso, in bagno così come in camera da letto.





Un divano in velluto

Chi non vorrebbe un divano in velluto? Se carta da zucchero diventa davvero irresistibile. A noi piace immaginarlo in un contesto total white, dove l'unico accenno di colore rende il divano il vero protagonista dell'ambiente.





Tessuti romantici

Il carta da zucchero è uno dei colori romantici per antonomasia. In camera da letto associato ad un parquet invecchiato e a una parete color crema risulterà straordinariamente seducente.





Il tavolo da pranzo

Se volete un tocco di colore senza stravolgere gli interni una soluzione può essere 100% handmade: prendete un vecchio tavolo da lavoro recuperato in soffitta e verniciate soltanto la base con una tinta carta da zucchero. Il risultato sarà una zona living straordinariamente chic.





Una cucina accogliente

La cucina è uno degli ambienti più accoglienti della casa, un luogo che ha il compito di aggregare e custodire i più intimi segreti degli inquilini di casa. Rendentela straordinariamente accogliente con una punta di celeste e non ve ne pentirete.





Un mobile decapato

La palette carta da zucchero può essere considerata una tinta pastello, ideale per decorare ambienti vintage. Vierniciate un vecchio mobile decapato, il risultato sarà romantico e retrò.





Tende ornamentali

Lasciatele cadere fino a terra, tenetele aperte cosicché ci sia una continuità tra interno ed esterno guardando al di là della finestra.