Una panoramica delle novità per la cucina prodotte della storica azienda toscana Stosa. Tra innovazione e cura dei dettagli

Cuore pulsante della casa, sempre più spesso aperta e in connessione diretta con il living, la cucina ha definitivamente dismesso i panni di ambiente di servizio, da utilizzare esclusivamente per la conservazione e preparazione dei pasti.

Piuttosto, ha acquisito il ruolo di luogo di incontro e condivisione e le aziende produttrici, accogliendo le nuove richieste dell'utenza, stanno sviluppando modelli e soluzioni votati in grado di recepire questa richiesta di versatilità e funzionalità.

Attiva dal 1964 e di base in Toscana, Stosa Cucine ha presentato nell'anno in corso una serie di nuovi modelli: qui una selezione, tra cucine moderne e classiche.





1. Natural

Natural è la prima cucina moderna prodotta da Stosa Cucine con ante impiallacciate in rovere, nonché il primo modello di cucina Stosa progettato con Evolution System, un sistema che ridefinisce "il concetto di componibilità, offrendo maggiore capacità contenitiva", nel segno dell'innovazione di stile, funzionalità e interazione. Tra le caratteristiche distintive, oltre all'impiego dello già citato materiale nobile, ci sono numerose innovazioni progettuali, tra cui lo zoccolo alto 8 cm e il design ergonomico ed elegante.





2. Tosca

Su progetto di Gianvittorio Plazzogna, Tosca può rappresentare una soluzione da tenere a mente per chi è alla ricerca di una cucina classica, ma anche altamente funzionale. Le forme pulite assicurano il rispetto della lunga tradizione della cucina italiana, risultando nello stesso tempo calate nel contesto contemporaneo. Molte le soluzioni disponibili per riporre stoviglie, oggetti, derrate, anche in pratici vani a giorno privi di ante.





3. Aliant

Al pari di Natural, anche il modello Aliant è stato sviluppato secondo il sistema Evolution. Progettata dallo studio Rossi&Co., questa cucina dalle linee pulite ed essenziali è stata concepita per attivare nell'ambiente cucina un accattivante gioco di riflessi, reso possibile grazie all'impiego del vetro. In grado di incontrare il favore anche di un pubblico più sofisticato ed esigenze, può essere personalizzata attraverso la vasta gamma di accessori progettati da Stosa Cucine.







4. Metropolis

Modulatrità, possibilità di essere riconfigurata, altamente personalizzabile: il modello di cucina Metropolis è stato progettata con Evolution System e dispone moduli capienti, di interni di pregio e di scocche disponibili nei colori Rosè, Vulcan, White. Tra le peculiarità rientrano la presenza dello zoccolo di 8 cm, l’altezza delle basi di 81 cm e i pensili più alti e profondi: un ingegnoso espediente per aumentare lo spazio di contenimento della cucina.





5. Frame + Color Trend

Con Frame il concetto di cucina evolve ulteriormente, recependo anche le innovazioni tecnologiche dell'Evolution System.





6. Newport

Oltre a Tosca, anche il modello Newport è stato disegnato da Gianvittorio Plazzogna. Adatta a chi ama lo stile classic glam, questa cucina può essere considerata una sorta di "asso nella manica" per chi è oscilla fra lo stile classico e quello contemporaneo. Tra i materiale impiegati dominano la betulla e il frassino; le maniglie sono integrate ai pensili e, tra le possibilità offerte, ci sono i decori con doghe verticali per decorare le ante.





7. Infinity Restyle

Pensata come protagonista di un ambiente dall'aria giovane e informale, la cucina Infinity è estramamente versatile ed è in grado di accogliere numerose personalizzazioni e finiture. In particolare per le ante sono previsti sistemi d'apertura, come la maniglia a "L" e la maniglia Diagonal, lavorata con un esclusivo taglio inclinato di 40°, in grado di agevolare la presa e l’apertura.





Photo Credits: Stosa Cucine