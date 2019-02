Moderna o tradizionale? D'autore o dal costo accessibile? Qualunque sia la vostra preferenza, tra queste 5 alternative potreste trovare la soluzione ideale per la vostra nuova cucina

Tra le aziende di riferimento del panorama nazionale, per il comparto cucine, Snaidero vanta una storia produttiva lunga 70 anni. Innovazione, sostenibilità, design distintivo sono alcuni dei punti di forza del suo catalogo cucine, anche per il 2019. Se siete alla ricerca di una cucina moderna o di un modello in grado di soddisfare le specifiche esigenze di un bugdet contenuto; se avete la predilezione per soluzioni sofisticate, ricercate, particolare e capaci di arricchire con la loro presenza tutto l'ambiente domestico, provate a dare un'occhiata a questa selezione, relative a 5 alternative attualmente in produzione.





1. FIRST by Snaidero Design

Pensata per un "pubblico giovane, non solo nell'età, ma soprattutto nel gusto", questa cucina è compresa nella collezione Snaidero Everyone, che riunisce modelli di design, dal costo accessibili. Ampia la gamma delle personalizzazioni, che include 15 colori disponibili con finitura lucida oppure opaca.





2. Heritage by Iosa Ghini Design

Il linguaggio cambia completamente con Heritage, che incarna la cucina classica intimamente alla cultura del progetto italiana, senza però rinunciare a gettare lo sguardo nella scena contemporanea. Questo progetto porta la firma di Iosa Ghini Design e appartiene alla collezione Icone.





3. Code by Michele Marcon Design

Largo alla propria personalità con il modello Code, nome che intende porsi quasi come una sorta di "invito" a lasciar emergere il proprio "codice indivuduale". Facilmente associabile con le funzioni del living, queesta cucina può combinare il vigore del colore con il calore del legno.





4. Hera by Michele Marcon Design

Un debole per le atmosfere country inglesi? Una passione per il design contemporaneo? Potreste essere di fronte al modello di cucina in grado di mettere d'accordo entrambe le istanze. Hera, infatti, evoca la dimesione della campagna inglese arricchendola con echi progettuali e ispirazioni di matrice nordica, in linea con i tempi che corrono.





5. JOY by Snaidero Design

Definita di "ispirazione purista", Joy si caratterrizza per il design elegante e minimalista. Tra le peculiarità il suo essere "una cucina con profilo, dove l’essenzialità espressiva data dall'assenza di maniglia, permette una valorizzazione di materiali e combinazioni progettuali".

Photo Credits: snaidero.it