Qualità e durabilità nel segno del design e del Made in Italy. Classiche o moderne, ecco i modelli che più amiamo

Studiate per offrire la massima personalizzazione, le Cucine Lube offrono un’ampia varietà di composizioni, colori e materiali che vi permetterà di scegliere l’arredo perfetto per il vostro ambiente domestico unico, funzionale e di altissima qualità.

Classiche o moderne, ecco i modelli Cucine Lube più belli e su cui puntare per la vostra casa. Scopriteli con noi.







Adele

Arredare nel segno della semplicità si può. Adele è una cucina che sa dare la suggestione della materia pura e punta sulla naturale bellezza del legno declinandolo in una ricca offerta di colori laccati. Inutile dire che le possibilità compositive sono innumerevoli.





Creativa

Creativa è un programma di arredo per chi vuole progettare e pensare il proprio spazio abitativo in modo personale e quindi esclusivo. Il tocco in più è dato dalle geometrie in movimento, i giochi di colore, materiali e forme, per una creatività senza fine.





Essenza

Le superfici pulite e leggere faranno da colonna sonora alla vostra vita negli spazi vissuti in Essenza, caratterizzata da colori vividi e netti e da forme componibili che si adatteranno alla perfezione ad ogni vostra esigenza.





Gallery

Gallery è l’unione perfetta di suggestioni romantiche, tratti minimali e versatilità. Il risultato è una cucina senza tempo dal design moderno, essenze attuali e una palette di colori tenui o brillanti, lucidi ed opachi abbinati alle ante lisce o decorate.





Immagina Plus

Scegliere Immagina Plus significa optare per una collezione ricca di novità, nuove finiture e colori al passo con i trend più moderni, oltre che per nuovi accessori e componenti tecnologici. La cucina dei vostri sogni è qui davanti a voi.





Laura

Le linee e lo stile sembrano richiamare un dolce ricordo di tempi passati e i gesti semplici di una quotidianità d'altri tempi. Comoda, bella e spaziosa, Laura è infatti dedicata a chi ama ritrovare il calore di antiche emozioni come nei casolari di una volta, il tutto reinterpretato in una chiave nuova e assolutamente moderna.





Luna

Grazie alle sue soluzioni arredative dinamiche, Luna incontra e soddisfa i tanti e nuovi modi di vivere lo spazio cucina. Le numerose nuance neutre della collezione trovano forma in grandi campiture che si affiancano a superfici pregiate in legno impiallacciato. Pura eleganza e stile moderno al vostro servizio.





Noemi

Grazie al suo design semplice e moderno, ai pratici accessori e agli effetti cromatici equilibrate, Noemi interpreta e soddisfa tutte le esigenze estetiche e funzionali del nuovo modo di vivere la cucina. Le sue linee minimali sono disponibili in numerose opzioni da personalizzare scegliendo tra diverse varianti di materiali e colori.





Oltre

Rigorosa nella sua linearità ma ricca nella sua essenza, Oltre presenta finiture particolari e sosfisticate ed accessori che la rendono assolutamente unica nel suo genere. La meticolosa cura del dettaglio è la sua carta forte, declinata in tanti colori e materiali raffinati e pregiati da abbinare in modo elegante.





Provenza

È un mix di stile vintage abbinato a soluzioni dall’animo industrial il nuovo modello Provenza. Protagonisti pricipali di questa cucina, il legno, che aggiunge preziosità all’insieme, i dettagli accurati e gli accessori modulati sapientemente per conferire al progetto una bellezza fatta di stile e qualità.





Swing

Conciliare stile e praticità non è mai stato così facile. Con Swing le penisole sono caratterizzate da una grande versatilità di utilizzo e cambiano schema prendendo sempre nuove forme, mentre con gli elementi terminali colorati e pratici renderete la vostra cucina non solo bella ma estremamente funzionale.





Cover photo credits: Cucine Lube