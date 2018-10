Il gusto rustico applicato all’ambiente cucina porta a manicaretti di stile davvero succulenti. Ecco le cucine country più belle che ci siano



Lo stile country è l’intramontabile estetica che manda in estasi i palati amanti del vintage.

Un vintage squisitamente chic che non solo calza a pennello a cottage e case di campagna: il Country con la C maiuscola (C sia di Country sia di Chic) è così raffinato e alla moda da essere anche il gusto ideale per arredare le cucine di loft e attici in centro.

Ecco 6 modelli di cucine country che vi estasieranno letteralmente. Preparatevi ad avere l'acquolina in bocca ancora prima di accendere i fornelli.







Gusto rustico effetto campagna



La cucina Belvedere di Scavolini è un concentrato di ricordi dell’infanzia: legni e colori naturali, muretti e piani rustici, ceramiche, vetrine, madie, nicchie, camini… Chiunque abbia vissuto le estati in campagna dalla nonna, troverà in questo modello la squisita madeleine proustiana e la garanzia di un nostalgico viaggio a ritroso. Il design del modello Belvedere, infatti, scava nella memoria dell’estetica country italiana, con rifiniture e dettagli artigianali che ripropongono lo stile invecchiato e délabré dei focolari nostrani di una volta.

Cucina Belvedere di Scavolini. Photo Credits: Scavolini.





Raffinatezza vintage

La gamma Zinc è il filone di mobili per la cucina di Maisons du Monde più apprezzato per chi adora lo stile rustico ma esige una raffinatezza algida. Con mobili in mango massiccio biaccato bianco e grigio e ripiani in metallo galvanizzato allo zinco, la cucina Zinc di Maisons du Monde ha in sé due anime: quella più country e calda da un lato e quella dal retrogusto industrial dall’altro. Un retrogusto che è semmai un rètrogusto: l’estetica è sempre squisitamente rètro, per deliziare i palati amanti del vintage style.

Cucina Zinc di Maisons du Monde. Photo Credits: Maisons du Monde.





Minimalismo di matrice country

Può il minimal innestarsi nel genere country e dare vita a un arredamento rustico ma essenziale? Certamente! Un esempio che ben illustra questa ibridazione è la cucina Tabià di Scandola. Una commistione di stilemi tipici dell’estetica country quali la finitura color neve e la boiserie tinta nocciola si mescola alle colonne portanti del minimalismo, ossia linearità e design pulito.

Cucina Tabià di Scandola. Photo Credits: Scandola.





Sapore vintage targato Inghilterra

Il modello Old England di Marchi Cucine è un boccone succulento per chiunque adori lo stile country inglese. In nuance tortora, beige o verde brillante, rigorosamente laccati come la tradizione estetica made in England esige, questa kitchen trasforma il kitsch su cui a volte scivola il gusto targato Regno Unito in un concentrato di chic d’antan. Particolari in ottone, rifiniture preziose e marmi policromi sono le ciliegine sulla torta. Una torta da gustare nella cucina Old England assieme al tè delle cinque.

Cucina Old England di Marchi Cucine. Photo Credits: Marchi Cucine





Brezza di fresco design d’antan

Il modello Newport di Veneta Cucine è una miscellanea di pezzi forte dello stile country, mescolati con gusto ed equilibrio ineccepibili. L’anta a doghe in rovere con finitura gessato o con laccatura a poro aperto, il pomolo in metallo lucido e i disegni semplici delle cucine di campagna di inizio Novecento sono le basi estetiche su cui poggia questa solida cucina. Per cenette a lume di candela o al chiarore di lampade a petrolio: insomma, per gusti deliziosamente vintage!

Cucina Newport di Veneta Cucine. Photo Credits: Veneta Cucine





Country chic elegantissimo

La gamma per cucina Bodbyn di IKEA declina lo stile country in un delicatissimo gusto bonton. Con moduli caratterizzati da disegni semplici e raffinati, nuance eleganti come il grigio e il tortora, laccature chic e particolari in ottone lucidato, questo modello si sposa al bacio sia con cottage di campagna sia con loft in centro città.

Cucina Bodbyn di IKEA. Photo Credits: IKEA