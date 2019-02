Essenziali e sofisticate: sono le cucine con penisola. Ecco i modelli più belli selezionati per voi

Le immaginiamo mostrarsi in tutta la loro bellezza in grandi open space dal carattere industrial con il compito di riempire e colorare gli spazi intorno rendendoli più vissuti e funzionali, ma mai sottovalutare il potere di una cucina con penisola anche in un ambiente dalle dimensioni ridotte.



Grazie infatti alla sua impareggiabile capacità di dividere e organizzare l’ambiente intorno, la vostra cucina potrà d’improvviso sembrare più grande e guadagnarne in funzionalità diventando così lo spazio giorno perfetto che avete sempre desiderato.



Alla ricerca di una cucina con penisola per la vostra casa? Qui di seguito abbiamo raccolto per voi dieci tra i modelli più belli, essenziali e sofisticati da cui prendere ispirazione, senza tralasciare anche gli stili più eclettici e colorati.





Pedini - Arts & Crafts

Elegante, raffinata a con un sottile riferimento vintage, Arts & Crafts è un moderno “laboratorio cucina” in cui gli elementi pensati di una cucina destrutturata (blocco cottura-lavaggio, dispensa e contenimento elettrodomestici, blocchi operativi-preparazione-snack, basi funzionali in lamiera di metallo) possono fondersi ed integrarsi in una perfetta componibilità in uno spazio completo dedicato alla convivialità e al total living.

CREO Kitchen - Kyra Vintage

Moderna, con un leggero riferimento allo stile industriale e una forte componente essenziale e adatta alle esigenze di vita di tutti i giorni. Kyra Vintage è una cucina dal carattere senza tempo che trova proprio nella penisola la possibilità di dare senso e ritmo e creare un’atmosfera armoniosa esprimendo la personalità di chi la abita e, nelle raffinate lavorazioni dall’effetto vissuto, quella di ricreare uno stile giovane, informale e alla portata di tutti.‎

Scavolini - Motus

Di questa cucina Scavolini colpisce su tutto la sua capacità di interpretare in un unico blocco tutti gli spazi con gusto e razionalità.‎ Il progetto coniuga funzionalità e convivialità, privato e socialità, grazie ad elementi indipendenti aggregabili, scomponibili e rimodulabili nel tempo. Il design è in questo caso essenziale ed elegante, mentre le superfici lucide e proposte in una linea di colori di tendenza raccontano‎ il modo di vivere un nuova identità.

Cesar - Maxima 2.2

Di Maxima 2.‎ 2 colpisce la divisione netta dei blocchi e la bellezza delle sue superfici opache. Grazie alla sua unicità e trasversalità questa cucina spicca infatti per il sistema progettuale e creativo e le oltre 90 finiture abbinate ai differenti sistemi di aperture. Maxima 2.‎ 2.‎ risulta così un vero e proprio progetto architettonico che risponde ad esigenze di componibilità, tecnologia e flessibilità delle tante famiglie moderne.

Cucine Lube - Swing

Il bianco candido e lucente delle superfici Swing viene interrotto da una piacevolissima nota di celeste che caratterizza proprio la penisola di questa cucina in cui armonia e ritmo delle finiture si alternano in modo piacevole. Swing è un progetto giovane, vivace ed estremamente funzionale caratterizzato dalla grande capienza dei pensile le cui penisole cambiano schema e diventano piani sagomati con nuove forme, caratterizzati da una grande versatilità di utilizzo.‎

Febal Casa - Ice & Sand

Perfetta per chi è alla ricerca di una cucina dalle dimensioni ridotte ma con tanto carattere, Ice & Sand è il progetto componibile con maniglie integrate e penisola in materiali in laminato. Vivace, colorata e finemente decorata, questa cucina crea l'atmosfera di un ambiente autentico dal design industriale molto moderno, impreziosito dal tocco vivace delle piastrelle decorate che donano armonia e tanta gioia allo spazio.

Cucine Lube - Luna

In un giro a semicerchio e caratterizzata da pannelli di supporto trasparenti, Luna è la soluzione arredativa dinamica che sembra abbracciare lo spazio e aggiungere una forte componente di convivialità alla cucina. Pensata per incontrare nuovi modi di vivere questo spazio, è caratterizzata da superfici pregiate in legno impiallacciato disponibili in numerose nuance di grande impatto.

SCIC Italia - Livigno

Estremamente essenziale e sofisticata, Livigno è la cucina a penisola in legno e caratterizzata da un’anta elegantemente smussata da una delicata diamantatura, per mettere in risalto i contorni e tutti gli splendidi dettagli di questo progetto. Disponibile in molte versioni legno e colore nella finitura opaca, questa cucina è la risposta perfetta quanti chiedono un segno di eleganza nei loro spazi di uso quotidiano.‎

Febal Casa - Sand

Gli amanti del total white e del design moderno ameranno la cucina laccata Sand di Febal Casa, che con la sua struttura funzionale a doppia penisola punta soprattutto sulla qualità dei suoi materiali ecosostenibili e attenti al benessere di chi la vive ed esalta il rigore del suo design con il sistema di apertura a gola delle ante.‎

Snaidero – First

Estetica minimale e senza tempo ma comunque vivace e contemporanea, First è caratterizzata da mensole a giorno, top, banconi su misura e profili personalizzabili. Il dettaglio che definisce al meglio questo progetto Snaidero resta però l’ampio ventaglio di possibilità di un sistema living che crea passaggi fluidi tra gli spazi e le loro funzioni grazie ai tanti elementi a giorno, sistemi di mensole e boiserie che permettono di immaginare spazi condivisi in maniera continua e armoniosa.‎