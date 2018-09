Ecco i consigli per rinnovare il design senza per forza dire addio a tutti i mobili né stravolgere ogni stanza



Se a marzo l’hype numero uno è quello delle pulizie di Primavera, in Autunno si risveglia una tendenza in noi mai sopita del tutto: quella di rinnovarsi, puntando in primis sulla casa.

Ma non temete: non bisogna per forza cambiare mobilio e rivestimenti allo scoccare di ogni ottobre! Fortunatamente esistono alcuni escamotage davvero eccezionali per rinfrescare l’arredamento senza scalfirlo minimamente.

Curiosi di scoprirli? Ecco a voi i 6 step che vi condurranno a un rinnovamento totale della casa. Senza stress né rimpianti.





1. Rinfrescate le pareti



Per rinnovare l’arredamento è possibile non toccare il mobilio e avere un risultato da lifting potentissimo a livello di design. Come? Semplice: puntando sulle pareti. Ritinteggiatele optando per colori pastello, preferibilmente dai toni freddi, oppure scegliete una carta da parati dalla fantasia optical. La vostra casa si guadagnerà il quadro di Dorian Gray appeso in soffitta, ringiovanendo a vista d’occhio!

Photo Credits: maisonsdumonde.com





2.Rinnovate le luci

Un altro apparato che non coinvolge direttamente i mobili ma ne è comunque intrinsecamente connesso è quello delle luci. Rinnovare l’illuminazione di una stanza equivale a stravolgere completamente il suo arredamento. Puntate su light design molto moderni come i neon da parete: l’effetto sarà squisitamente pop e giovane.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





3. Eliminate il superfluo

Uno degli stratagemmi più efficaci per rinvigorire l’arredamento di casa è quello di sbarazzarsi del sovrappiù. Questa tecnica ha così tanti seguaci da essersi guadagnata perfino un’etichetta: si chiama decluttering ed è la buona pratica di matrice svedese che consiste nell’eliminare la sovrabbondanza, riducendo all’osso l’arredamento. Diventarne adepti è semplicissimo: buttate via tutto ciò che non è di vitale importanza. Sì, anche se ve l’ha regalato vostra suocera. Soprattutto.

Photo Credits: ikea.com





4. Colorate i vecchi mobili

In materia shabby chic, uno dei capitoli fondamentali è quello relativo alla colorazione del vecchio mobilio. Dai mobiletti Luigi XIV ridipinti di bianco a quelli rustici rivitalizzati in verde menta o rosa confetto, tutto è concesso! Per un effetto altamente chic, puntate sul bicolore black & white.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





5. Arredate con i cuscini

Un accessorio perfetto per rinnovare le stanze senza stravolgerle minimamente è il cuscino. Benché spesso non vada a braccetto con i dettami del decluttering, il pillow design è imbottito non solo di acari ma anche di tanto, tantissimo charme. Per essere anticonvenzionali e dunque originalissimi, puntate in alto puntando in basso: il floor pillow, ossia il cuscino da tenere sul pavimento per usarlo a mo' di pouf, è uno dei capisaldi su cui poggia l’allure dei loft newyorkesi. Per dire.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





6. Aggiungete del verde

Ossigenate il design con il verde per avere ambienti freschissimi. Non stiamo parlando della tinta smeraldo con cui ridipingere le pareti ma proprio della tavolozza vegetale: una piantina, un fiore in vaso o addirittura un terrario faranno la differenza.

Photo Credits: ikea.com





Cover Photo Credits: iStock Photo