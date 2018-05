Comprare il letto è un gioco da ragazzi? Errore!

Essenziale arredo della zona notte, anche a causa del suo notevole ingombro il letto impone una serie di valutazioni prima dell'acquisto.

Si tratta infatti di scegliere un elemento fondamentale per il benessere domestico, dotato di una duplice valenza: oltre a dover soddisfare il legittimo bisogno di riposo, favorendo con un materasso adeguato il sonno e il relax, il letto possiede una imprescindibile centralità, visiva e volumetrica.

Dimensioni eccessive o ridotte, rivestimenti in grado di sopportare con difficoltà il passare del tempo e l'inevitabile usura, strutture poco affidabili a livello di tenuta e resistenza possono compromettere l'immagine complessiva della vostra camera da letto.

Bello, ma anche comodo

Come nel caso del divano, anche quando si parla del letto una preferenza in termini di design deve essere associata alla comodità. Per non sbagliare, laddove possibile, verificate la disponibilità a testare per qualche minuto la struttura e sollecitate il venditore su tutti gli aspetti chiavi, chiedendo informazioni anche sulle prestazioni e su eventuali garanzie associate all'acquisto.

Photo Credits: Letto matrimoniale in legno; Modello FLUTTUA WILWOOD; Design by Daniele Lago; Produzione Lago





L'importanza del giusto ingombro

Non c'è un metodo più efficace del verificare, con un progetto su misura e riportando direttamente nella stanza le dimensioni del letto, il reale ingombro dello stesso nella stanza. Lo ritenete un passaggio superfluo? Potreste essere in errore, poiché una volta montato, visto anche il "peso" - visivo e fisico - della sua struttura, il letto inciderà enormemente nell'equilibrio della stanza, soprattutto quando si sta arrendando una piccola zona notte.

Photo Credits: Letto matrimoniale in tessuto con testiera imbottita; Modello PICABIA; Collezione Picabia; Design by Giuseppe Viganò; Produzione Bonaldo





Sarà difficile mantenerne la bellezza nel tempo?

Alle tradizionali testiere in legno intagliato, con il passare del tempo, si stanno sostituendo nuove soluzioni. Rivestimenti, perimetrali o parziali, imbottiti, in tessuto, in pelle, in velluto e in materiali di origine naturale e non offrono una gamma di scelta più ampia che in passato. Un vantaggio per gli acquirenti, soprattutto per chi è alle ricerca di proposte insolite, innovative o di particolare pregio, che può tuttavia tradursi in un rompicapo a livello di pulizia. Indispensabile, quindi, acquisire informazioni precise sulla manutenzione richiesta per mantenere nel tempo la bellezza delle finiture. Meglio informarsi ed evitare brutte sorprese!

Photo Credits: Divano letto capitonné imbottito; Modello ALVAR; Design by Giuseppe Viganò; Produzione Bonaldo





Testiera, baldacchino e altre personalizzazioni

Al momento dell'acquisto del letto si finisce spesso per restringere la gamma delle opzioni alle sole versioni standard. Perché, invece, non sfruttare questo opportunità per sviluppare un progetto davvero su misura e personalizzato, dando seguito al sogno, condiviso da molti, di una camera da letto davvero unica? In presenza di un soffitto alto, ad esempio, perché non prendere in considerazione l'ipotesi di un elegante baldacchino al posto dei modelli che ne sono privi?

Photo Credits: Letto in ottone a baldacchino; Modello ASHABRASS BALDAQUIN; Design by xam project studio; Produzione XAM





Mettere d'accordo budget e gusto

Uno degli errori nella cui rete si finisce spesso per incappare, al momento della scelta del letto, è legato al costo: semplicemente, si destina all'acquisto una cifra residuale rispetto al bugdet complessivo previsto per l'intero arredamento. Qual è, dunque, il prezzo giusto per un letto? Difficile rispondere in maniera univoca, ma l'importante è ragionare senza escludere la "componente tempo". In una casa in affitto, ad esempio, si può preventivare un investimento più contenuto, con finiture meno pregiate; mentre un'attenzione in più andrebbe sempre riservata al materasso e ai cuscini.

Photo Credits: Letto matrimoniale in legno massello; Modello TRAMA LEGNO; Produzione PIANCA