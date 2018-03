Il momento tanto atteso è arrivato: finalmente potete iniziare a progettare la vostra cucina ideale! Ecco i cinque passaggi essenziali da tenere a mente per passare dalle parole ai fatti

Misurarsi concretamente con il classico "foglio bianco" e avviare sul serio il percorso che porterà alla realizzazione della cucina per la propria casa può rivelarsi un'operazione più complessa del previsto.

Urgenze - e limiti - di tipo impiantistico possono "scontrarsi" con legittimi desideri sul fronte del design, mentre la scelta di finiture, dettagli, elettrodomestici, accessori pone di fronte a inevitabili questioni di ordine anche economico.

Come procedere dunque per evitare che la progettazione della cucina si traduca in un piccolo "incubo"? Proviamo a procedere step by step, a partire da queste cinque "raccomandazioni", perché l'obiettivo verso cui tendere è solo uno: realizzare la cucina perfetta!





Analizzare (e capire) le potenzialità dello spazio

Avete a disposizione un vano stretto e allungato con un'unica apertura centrale? La vostra cucina sarà montata in una piccola stanza poco luminosa? Comprendere quali sono le qualità spaziali dell'ambiete destinato alla cucina è essenziale per evitare acquisti impropri e inutili utopie. Niente panico: grazie alla sterminata varietà delle composizioni, individuare il modello giusto per ogni esigenza sta diventando sempre più facile.

Photo Credits: Cucina componibileFORMA MENTIS - ANTA VETRO / MELAMMINA; Collezione Forma Mentis; Produzione VALCUCINE





Un rilievo a regola d'arte

Una volta chiarite le reali potenzialità della stanza nella quale sarà allestita la cucina, per procedere con una progettazione in grado di valorizzarle al massimo eseguite un rilievo scrupoloso. Messe nero su bianco, le dimensioni del vano costituiscono infatti il dato più utile da sottoporre a un tecnico o con il quale presentarsi negli showroom specializzati.

Photo Credits: Cucina in legno con isola senza maniglie; Modello SAMSÖ; Collezione SAMSÖ; Produzione A.S.Helsingö





La lista dei desiderata

Ambiente cardine della casa, la cucina incarna lo spirito di chi la utilizzerà una volta predisposta. L'avete sempre sognata con un piano di lavoro a isola? Siete attratti dai modelli compatti e iperfunzionali? Avete una passione per l'enologia e per voi una mini-cantina domestica è una presenza imprescindibile? Stilate una lista dei desiderata: avrete così a disposizione uno strumento semplice e funzionale che vi permetterà di fissare, senza errori, i "must have" della prossima prossima cucina.

Photo Credits: Cucina laccata componibile in legno con maniglie con penisola; Modello FUN; Collezione EVERYONE; Produzione Snaidero





Mettere d'accordo estetica e budget

Sognare ad occhi aperti di fronte a cucine lussuose, destinate ad ampie metrature, dotate di elettrodomestici all'avanguardia e di finiture preziose è sempre piacevole. Non perdere il contatto con la realtà resta tuttavia una buona regola di base quando si è alle presa con una vera progettazione. Fissato dunque il budget a vostra disposizione, abbiate cura di visionare dal vivo il maggior numero di soluzioni: mettere d'accordo desideri e disponibilità economiche si può!

Photo Credits: Cucina in quarzo Cucina in frassino con maniglie; Modello SUPRÊME; Design by Castiglia Associati; Collezione Suprême; Produzione ERNESTOMEDA





Accessori e personalizzazioni

Siete certi che procedere con una cucina minimal e basica sia la migliore strategia, in grado di soddisfarvi anche nel lungo periodo? Spesso un iniziale maggiore investimento sul fronte delle cosiddette "dotazioni aggiuntive" e degli accessori mette al riparo da indesiderate spese successive e consente di potenziare lo spazio a livello funzionale. Inoltre, sarebbe buona regola non dimenticare cheidee d'arredo semplici ed economiche si rivelano alleate fedeli, in grado di migliorare giorno dopo giorno la vita in cucina.

Photo Credits: URBATEK XTONE KALA WHITE Piano lavabo / top cucina in gres porcellanato Collezione XTONE - Piani Lavabo e Top Cucina