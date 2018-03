Tempo di rinfrescare casa ma non sapete da che parte iniziare? Con la nostra guida in 10 step, le pulizie di primavera vi sembreranno facili e addirittura piacevoli

Non c’è momento migliore della primavera per dedicarsi alla propria casa. Con l’arrivo della bella stagione e di un’aria più mite e leggera infatti è d’obbligo rinfrescare gli spazi preparandoli ad una nuova luce e a finestre e balconi finalmente splancati.

E se le pulizie di primavera sono un’esperienza di amore/odio, abbiamo noi la soluzione che fa per voi: 10 semplici step da seguire per organizzare, riordinare e infine pulire e igienizzare i vostri spazi salutando l’inverno e il disordine senza dovervi necessariamente affaticare o stressare.



Pronti a fare vostri questi consigli? Ci risentiamo a opera completata, quando potrete finalmente godervi le prime giornate di sole sereni e senza pensieri!







1. Organizzare tempi e spazi

Fissato il giorno di inizio, provate a stilare una tabella di marcia per scandire i tempi e dividere gli spazi. Da un lato questo piccolo esercizio vi aiuterà a visualizzare la mole di lavoro, dall’altro vi permetterà di ottimizzare il tempo rendendo le vostre pulizie molto più rapide. Non dimenticate di procedere una stanza per volta: la soddisfazione di vedere una porzione di casa pulita e ordinata vi darà lo stimolo per proseguire al meglio il vostro lavoro.



2. Acquistare nuovi prodotti

Prima di entrare nel vivo delle pulizie, assicuratevi di avere tutto il necessario in termini di prodotti e strumenti. È il momento giusto di dire addio ai vecchi panni utilizzati durante tutto l’inverno e di accogliere tra i vostri preferiti prodotti versatili e multiuso, perché no, anche fai-da-te, utilizzando ingredienti come bicarbonato di sodio, acido citrico e sapone naturale.

3. Prima i punti più difficili

Sfruttate i primi giorni e momenti della giornata per pulire i punti più difficili: la sensazione di aver superato le stanze più piene e caotiche vi motiverà e spingendovi ad andare aventi con un diverso spirito. Ricordatevi di procedere per porzioni di camera senza sovrapporre gli spazi, spolverando prima di passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti evitando ulteriori accumuli di polvere e assicurandovi un lavoro rapido e ottimizzato.

4. Decluttering e rinnovo guardaroba

Quale momento migliore per fare ordine tra le cose e gli abiti vecchi accumulati durante l’anno? Prima di procedere con le pulizie, investite qualche ora per separare le cose che non usate più da molto tempo riponendole in cestini finalizzati a conservare, donare o riciclare e gettare via. Scoprirete quanta roba in eccesso siete riusciti ad accumulare in poco tempo e potrete dedicarvi ad una pulizia più rapida e profonda delle stanze.

5. Pulizia degli elettrodomestici

Tra i più trascurati durante l’anno ci sono gli elettrodomestici, terreno fertile per batteri, soprattutto se utilizzano calore o acqua. Fondamentale allora dedicare una parte delle pulizie alla cura di forni, forni a microonde, lavastoviglie, bollitori e frigoriferi. Quest’ultimo in particolare andrebbe svuotato con certa frequenza e ripulito di eventuali macchie, cibo e acqua. Prima di concludere, per eliminare eventuali odori in modo naturale, tagliate un limone riponendo le due metà su ripiani differenti.

6. Rinfrescare biancheria, divani e materassi

L’arrivo della primavera è il momento adatto per rinfrescare la tappezzeria e la biancheria della vostra casa. Partite da materassi, traverse e lenzuola, non dimenticando di portare in lavanderia coperte e piumoni. Procedete poi sfoderando i vostri divani e poltrone lavando tutto in lavatrice e passando l’aspirapolvere su sedute e imbottiture. Infine, non dimenticate le tende, le più meritevoli di una bella rinfrescata avendo raccolto durante i mesi invernali polvere e odori della casa.

7. Pulire i tappeti

Dovrebbe essere buona pratica cadenzata nel tempo, ma di sicuro le pulizie di primavera sono il momento perfetto anche per dare una bella rinfrescata ai vostri tappeti, soprattutto quelli difficili da spostare e che per praticità non vengono toccati in altri periodi dell’anno. Sarete sorpresi da quanta polvere sono in grado di accumulare nel tempo e di come, una volta puliti in modo approfondito, ritorneranno al loro splendido colore originale.

8. Pulire le finestre

Non dimenticate le finestre, ricettacolo di polvere e sporcizia durante i mesi invernali. La fatica sarà notevole ma rimuovere aloni e segni di pioggia dai vetri e ripulire i davanzali renderà la vostra casa impeccabile anche all’esterno, garantendovi vetri cristallini e un aspetto più piacevole e ordinato.

9. Manutenzione

Le pulizie di primavera sono anche il momento perfetto per dedicarsi ai piccoli lavori di manutenzione della casa. Che ve ne occupiate personalmente o affidiate il compito a qualcun altro, dedicate del tempo alle riparazioni, preparando la vostra casa ad un nuovo anno estremamente funzionale.

10. Il tocco profumato finale

La vostra casa è finalmente di nuovo pulita e ordinata. Manca solo il tocco finale: fiori e candele profumate per entrare nel mood primaverile, donare un nuovo aspetto più fresco oltre ad una piacevole fragranza che si spande per tutte le stanze.