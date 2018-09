State pensando di ridipingere le pareti di casa puntando su idee colorate e di grande effetto? Ecco 10 soluzioni perfette che cattureranno il vostro cuore

Stagione nuova, pittura nuova. Se il vostro appartamento richiede un cambio di look, partite dal ridipingere le pareti di casa.



E sì, di sicuro un muro bianco è un grande evergreen e lo è anche rinfrescare il colore attuale dei muri delle vostre camere, ma già che ci siete, perché non scatenare la vostra creatività con pitture, pennelli e tanti colori brillanti e allegri?



Dalla creazione di effetti ottici che rendono più ampia e luminosa una stanza allo stile geometrico, ecco allora 10 idee originali da copiare subito per dipingere le pareti di casa e ottenere un risultato che lascia a bocca aperta.





1. Solo una porzione di muro

Mai pensato di puntare solo su una porzione di muro? Per ridurre la mole di lavoro o semplicemente per ottenere un tocco di grande effetto, provate a dipingere una sola sezione, un fascione verticale o una linea centrale colorata che corre lungo tutta la camera. Vi stupirete del risultato finale.



2. Questione di geometrie

Amatissima e perfetta per una casa contemporanea, la pittura geometrica, meglio ancora se declinata in tonalità pastello, è la soluzione ideale per ravvivare una parete e dare immediatamente un tocco nuovo all’arredamento di una camera.



3. Dipingere mensole e scaffali

Indecisi sul da farsi per quelle mensole sul muro? Non sbarazzatevene ma al contrario provate a dipingerle con colori brillanti inquadrandole in una forma geometrica. Otterrete uno scaffale allegro e sbarazzino.



4. Puntare sui dettagli

Il modo più veloce per ravvivare il bianco di due camere comunicanti? Puntare su porte e arcate per aggiungere una nota di colore importante, magari in una tonalità fluo.



5. Illusioni ottiche

E a proposito di porte: perché non crearne una con la pittura? Magari con un effetto ottico super minimal ma coloratissimo, che dona alla stanza un tocco più allegro e creativo.



6. Pavimento incluso

Mai avere paura di osare e se il vostro arredamento lo consente, divertitevi a spingervi oltre il limite prolungando le figure geometriche dai muri verso il pavimento. Del resto, creatività e personalità giocano una chiave fondamentale nell’arredamento della propria casa.



7. Una bacheca dipinta

L’idea in più (peraltro utilissima) per le pareti del vostro studio? Al posto di una semplice e già vista bacheca in legno, createne una per i vostri appunti e ispirazioni dipingendola sul muro in direzione della scrivania.



8. Ricavare una stanza extra

La vostra cucina è un tutt’uno con la sala da pranzo, così come il soggiorno con lo studio? Tempo di usare la pittura per ricavare uno spazio extra ben definito. Vi basterà una tonalità accesa e brillante o un audace color blocking per ampliare in poco tempo e con un budget davvero piccolo l’impostazione della vostra casa.



9. Abbellire scaffali e librerie

Per dare un tocco nuovo alla libreria incorporata e di conseguenza all’intera camera, vi basterà dipingerne una piccola porzione, meglio ancora se in tonalità pastello. Otterrete uno spazio improvvisamente più luminoso dal particolare eccentrico che non guasta mai.



10. Spazio alla creatività

Dipingere offre anche l’opportunità di andare oltre e scatenare la creatività. Non limitatevi duque alla porta o alle pareti, ma utilizzate la pittura anche per creare collegamenti inaspettati e belli da vedere, come queste figure geometriche che si estendono e protendono oltre i soliti limiti e confini.





Cover Photo Credits: iStock Photo