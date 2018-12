Se siete alle prese con l'arredo di una casa piccola fermatevi un attimo: prima di capire cosa fare vediamo cosa è meglio non fare. Ecco cinque classici errori e come evitarli

A molti sarà capitato prima o poi di dover fare i conti con un appartamento di piccole dimensioni. Arredare spazi limitati non è un’impresa delle più semplici: occorre saper sfruttare al meglio i pochi metri quadrati a disposizione, trovare il posto a tutto e creare allo stesso tempo un ambiente coeso e accogliente.

È quindi inevitabile che lungo la strada si commetta qualche errore di decor e si trascurino alcuni aspetti che invece possono risultare fondamentali. Per far fronte al problema vediamo alcune delle sviste più comuni e come evitarle.

1. Sottovalutare la luce naturale

Se in qualsiasi casa la luce naturale è un alleato importante, in una casa di dimensioni ridotte può essere la vostra migliore amica, perciò non trascuratela. Per sfruttarla al meglio evitate tende che blocchino i raggi del sole e optate piuttosto per tessuti che permettano alla luce di filtrare naturalmente. Photo credit: ikea.com

2. Arredi in miniatura

Decorare un piccolo appartamento con tanti mobili mignon può venire naturale, eppure è un errore da non sottovalutare, poiché si rischia di intasare l’ambiente e di creare uno spazio poco uniforme: meglio pochi ma buoni. Pianificare è sempre necessario, specialmente in questi casi: considerate le giuste proporzioni ed eventualmente optate per mobili su misura. Due pezzi d’arredo su cui non bisogna risparmiare in fatto di dimensioni: divano e tappeto. Photo credit: urbanoutfitters.com

3. Non considerare le altezze

Quando siamo alle prese con un ambiente ridotto tendiamo a preoccuparci principalmente della metratura a disposizione, non considerando lo spazio verticale. In una casa piccola invece le pareti sono davvero preziose: possiamo aggiungere spazio in più con mensole o librerie fino al soffitto, oppure possiamo valorizzarle e metterle in evidenza per allungare lo sguardo verso l’alto con tende o pezzi d'arte. Photo credit: crateandbarrel.com

4. Disordine

Lo spazio è quello che è, bisogna farsene una ragione. Per questo in una metratura limitata purtroppo non possiamo permetterci di ingombrare le poche superfici a disposizione, o rischieremmo di creare un ambiente confuso, disordinato e spiacevole. Occorre impegnarsi un po’ di più a mantenere l’ordine e rinunciare ad alcune di quelle cose che proprio non ci servono (ma che tutti per qualche motivo teniamo lo stesso). Photo credit: ikea.com

5. Non rischiare

L’ultimo errore da non fare in un piccolo appartamento è quello di preoccuparsi troppo delle dimensioni. Quando si tratta di arredare, spesso giocare sul sicuro rischia di ridurre la casa ad un ambiente freddo e poco personale. Non fatevi intimorire da colori e pattern o da un mobile un po’ più bold e soprattutto non trascurate l’arte alle pareti e un po’ di verde. Photo credit: anthropologie.com