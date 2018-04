In procinto di arredare o rinnovare il salotto? Fatevi aiutare dalle stelle scegliendo mobili e decorazioni in base al vostro segno zodiacale

Che le stelle influenzino la nostra personalità e l’approccio alla vita è ormai cosa risaputa, ma, considerateli pure consulenti di stile personale, i vostri segni zodiacali sono in grado di suggerire anche un determinato gusto in fatto di arredamento ed elementi di decoro.

A beneficiare dei consigli di questi esperti molto particolari, il salotto, spazio per eccellenza designato alla convivialità e il relax all’insegna di hobby e passioni, il tutto in un ambiente possibilmente comodo, ampio e luminoso.

Curiosi di scoprire cosa le stelle suggeriscono per arredare il vostro salotto e renderlo impeccabile e comfortevole? Leggete qui di seguito e divertitevi a scoprire se siete più tipi da stile minimal o industrial, divani morbidi, poltrone o librerie giganti.





Ariete

Il carattere forte e deciso di questo segno predilige ambienti semplici e ordinati, ma lascia sicuramente spazio anche a linee moderne e tocchi brillanti e divertenti che rendono il salotto allegro e colorato. La soluzione? Un mix di mobili raffinati e stampe e tessuti dall’animo pop.



Toro



Se dovessimo stilare una classifica dei segni amanti del lusso e del comfort il Toro sarebbe sicuramente sul podio. Il suo gusto raffinato si riversa così anche nel salotto, rigorosamente in uno stile classico moderno dalle linee sobrie e accessori eleganti e sofisticati.



Gemelli



Lo stile minimal e la predilezione per arredamenti moderni, viene bilanciata alla perfezione da una parte più giocosa ed eccentrica che si manifesta in tonalità tenui, possibilmente pastello, e dettagli eccentrici e inusuali a confermare la doppia natura di questo segno.



Cancro

Un divano ampio e comodo per ospitare amici e familiari e spazio ai ricordi da mostrare con orgoglio (e un pizzico di nostalgia) in salotto. Date questo al Cancro e il suo animo romantico e sentimentale sarà fortemente appagato.



Leone

Il suo animo fiero e regale incontra un gusto ricercato con qualche particolare etnico e un tocco green che non guasta mai. Fondamentale la comodità, da ricercare nei complementi di arredo come divani e poltrone, ma anche nei tessuti naturali di cuscini, tende e tappeti.



Vergine

Per la Vergine la luce e gli spazi sono tutto. Un salotto ben illuminato e ampio infatti sono le caratteristiche essensiali dalle quali partire per creare un ambiente minimal ed elegante, preferibilmente in tonalità neutre e con oggetti di design dai profili preziosi.



Bilancia

Che si tratti di un’intera camera arredata seguendo questo gusto o solo di qualche accessorio, mai dimenticare nel salotto della Bilancia quel tocco boho-chic che rende tutto più ricercato e non convenzionale.



Scorpione

Passionali e indipendenti per natura, i nati del segno dello Scorpione non sono personalità dalle sfumature neutre e prediligono colori forti, brillanti e decisi e spazi glamour con pochi ingombri. Un salotto ampio con pochi complementi d’arredo ma ad effetto è quindi la soluzione per loro ideale.



Sagittario

Il salotto è sicuramente la camera che meglio si addice a questo segno dall’animo eccentrico e avventuroso. Il suo spazio è un mix di stili comodo e alternativo nel quale ritrovare tutti i suoi souvenir di viaggio e qualche tocco etnico per un risultato agli occhi di molti caotico e affollato, ma per lui assolutamente perfetto e indispensabile.



Capricorno

La casa è per il Capricorno il rifugio piacevole dopo una giornata frenetica e piena di cose fatte da raccontare. Sì allora ad uno spazio comodo di ispirazione industrial pur non rinunciando a qualche tocco di colore per soddisfare la sua anima vibrante.



Acquario

Creativo e stravagante, l’Acquario sazia il suo spirito con ambienti grandi e luminosi per guardare oltre l’orizzonte ed un’estetica leggera, brillante, spesso monocolore. Sì ai toni neutri del bianco e del blu, celeste e acqua, in un mix perfetto per divani, tende e tessuti.



Pesci

Gli ambienti ampi e moderni verranno riempiti da tocchi eccentrici e naïf che lasciano in ogni caso spazio anche ad elementi vintage e pezzi scovati nei mercatini, una delle più grandi passioni di questo segno emotivo e sognatore.

Cover Photo Credits: Maisons Du Monde