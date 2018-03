Dovete scegliere la cucina perfetta? Date un occhio all'oroscopo!

Preparare il cibo in uno spazio che accoglie la propria personalità rende l'esperienza culinaria semplicemente perfetta.

Non è importante se le vostre doti ai fornelli sono stellate o se il menu è composto da ricette survival, la cucina deve essere un luogo dove sentirsi a casa, perché oltre a "preparare il cibo" qui dovremmo rilassare corpo e anima.

Quale modo migliore quindi se non scegliere gli elementi di desgin, la palette e i materiali secondo lo ziodiaco? Ecco le istruzioni - e le ispirazioni - per ogni segno, una vera ricetta per il buon umore!









Ariete

L’ariete è audace, infuocato, attira l’attenzione con un rosso esplosivo. Applicate questo colore provocatiorio secondo la vostra personalità: nel frigorifero, in elementi decorativi oppure su armadietti brillanti e laccati. Per stimolare ancor di più l'appetito giocate con acciaio e una palette di grigi seducenti.

Photo Credits: Ikea





Toro

Il Toro ama la comodità e crea quindi uno spazio accogliente, ampio, con dettagli in pelle e ampi spazi aperti. Predilige i materiali naturali e porta in cucina un tapetto di raso chiaro.

Photo Credits: Scavolini





Gemelli

Nati per intrattenere, i gemelli amano vestire i loro spazi con schemi sorprendenti e pezzi di design eccentrici. Se il contesto ve lo permette esagerate con dettagli eclettici, come un mobile giallo fluo e uno verde pisello. Voi sì che sapete sorprenderci!

Photo Credits: Scavolini e Diesel





Cancro

Governati dalla luna, i granchietti domestici prediligono una fresca tavolozza bianco argentata. La cucina è uno spazio di lavoro ma deve essere anche rilassante, infatti ai grigi vengono accostati elettrodomestici bianchi con elettrodomestici e apparecchi in acciaio argentato. Per mantenere il sereno consigliamo un dettaglio verde come una pianta, è decisamente perfetto.

Photo Credits: Pedini





Leone

Anche se forte e orgoglioso, questo segno reale ama spazi formali e raffinati. Un tocco di eleganza anche in cucina con lampadari raffinati (perché no di cristallo) per trasformare questo spazio nella tana del leone. Un po' di drama è sempre ammesso, con materiali e palette scure.

Photo Credits: TM Italia





Vergine

Gli organizzatori della vergine lavorano meglio in un ambiente minimalista, dove le superfici sono pulite e gli spazi privi di eccentricità per uno spazio di lavoro senza ingombri. I nati sotto il segno della Vergine preferiscono il minimal al decoro: il marmo bianco e il legno per esempio li fanno impazzire.





Photo Credits: GD Arredamenti





Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono amanti del bello, artisti e intellettuali. Apprezzano una cucina total white con qualche accenno di grigio, che vanta un senso di creativo equilibrio.

Photo Credits: IKEA





Scorpione

Gli Scorpioni vogliono essere consapevoli di ciò che li circonda, quindi in cucina portano optano per un'isola che si apre sul resto della casa. Audaci come sempre, possono scegliere di confermare bianco su bianco o aggiungere una tocco di design audace come un muro di marmo nero.

Photo Credits: Colombini Casa





Sagittario

I Sagittari preferiscono una gamma di colori caldi, come un marrone cioccolato, il beige e grigio antracite. Il legno e la pelle sono gli elementi favoriti, ammorbiditi con luci calde e un arredamento commovente e romantico.

Photo Credits: GD Arredamenti





Capricorno

Il capricorno ama i grandi spazi aperti, il fresco, il profumo di rugiada. Perché quindi non prendere un po' di verde da portare all'interno? Non si percepirà un vero e proprio stacco tra il dentro e il fuori, perché anche gli scaffali accolgono piante sempreverdi.

Photo Credits: Ikea





Acquario

Un design ultramoderno che sposa chiaramente il vetro, ma anche l'acciaio. Assicuratevi che nella stanza ci sia più che abbastanza luce naturale perché i nati sotto il segno dell'Acquario cucinano meglio in una cucina luminosa.

Photo Credits: Lago





Pesci

Il Pesci dallo spirito libero hanno bisogno di uno spazio infuso di luce naturale in cui si possa lavorare e rilassarsi allo stesso tempo. Una cucina fatta di legno chiaro, con alcuni elementi rustici o vintage per ottenere risultati culinari creativi e deliziosi.

Photo Credits: Veneta Cucine