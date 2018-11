Idee e suggerimenti per realizzare il centrotavola più prezioso dell'anno



Se ci fermiamo a riflettere su alcuni dei ricordi più importanti vissuti con famiglia e amici ci rendiamo conto che la maggior parte di essi si svolgono proprio a tavola. Attorno ad essa si crea un'atmosfera unica e speciale che accoglie intimi pensieri, i sogni di una vita e gli affetti più preziosi.



La tavola di Natale ha l'obiettivo di ricreare questa stessa magia, per rendere indimenticabili momenti che rimaranno eterni nel nostro cuore.

Portate in tavola la vostra creatività, come ad esempio un porta candele di ghiaccio oppure una composizione di frutta e fiori, ma anche un delicato bulbo o un albero di Natale per ogni commensale.

Ecco le nostre idee per una centrotavola di Natale semplicemente indimenticabile.





1. Centrotavola di ghiaccio

Non avete mai realizzato un centrotavola di ghiaccio? Questo Natale è il momento giusto per provare. Prendete uno stampo e create il centrotavola inglobandovi piccoli elementi decorativi, naturali e non. L'effetto è davvero suggestivo ma non dura a lungo: meglio preferire questo tipo di decorazione per l'esterno.





2. L'albero di Natale

Quello ufficiale sarà alto, abbondantemente decorato e posizionato a terra, mentre sulla tavola andrete a posizionarne uno più piccolo ma altrettanto affascinante. Scegliete voi se lasciare i regali dei vostri ospiti direttamente sotto l'albero della tavola oppure no.





3. Candele nere e fiori bianchi

Certo questi non sono i colori tradizionali della tavola del Natale, ma non sono meravigliosamente suggestivi? Tovaglia bianca a illuminare l'atmosfera, un bel centrotavola composto da fiori bianchi e lughe candele nere a creare movimento, rigorosamente accese.





4. Composizione di fiori e frutta

Noi adoriamo questo genere di centrotavola, perché è un tripudio di colore che ci mette il buon umore. Scegliete le classiche tonalità del Natale come il rosso e il verde, e frutti deliziosi come uva, more e lamponi.





5. Rosso melograno

Il menograno diventa protagonista della tavola di Natale. Cercate quelli più grandi di tutti e posizionateli sulla tavola accanto a candele e fiori freschi, ma apriteli anche per mostrarne le delizie interiori.





6. Ghirlanda verticale

Niente runner, la ghirlanda si apre e si allunga su tutta la tavola a formare un centrotavola lungo e suggestivo. Decoratelo poi con candele di diverse altezze per creare movimento.





7.Un bulbo al centro della tavola

I bulbi ci danno un senso di accoglienza e delicatezza straordinario. A noi piace pensare di posizionarli al centro della tavola del Natale, insieme a rametti di abete nordico e pigne, per dare un tocco di freschezza alla tavola delle feste.





8. Un mini albero per ciascuno

Avete mai pensate di creare centritavola più piccoli ma contati per i vostri commensali? È un'idea simpatica e facile da realizzare, poiché tutto quello che è mini size è facilmente gestibile.





Cover Photo Credits: iStock Photo