Il giusto spazio per vestiti e accessori declinato in numerosi stili perfetti per ogni camera da letto. Scopri con noi i modelli IKEA più belli.

Dimmi quale cassettiera scegli e ti dirò chi sei. Il test non potrebbe essere più semplice con IKEA e la sua ampia offerta di cassettiere declinate in numerosi stili e perfette per assecondare gusti ed esigenze differenti.



Dal mobile alto dalle linee pulite passando per le cassettiere componibili, lo store svedese sa sempre come aggiungere carattere alle camere da letto conciliandolo al tempo stesso con le esigenze di ciascuno di noi in termini di spazio. Cordinabili e disponibili in differenti varianti e tonalità, le cassettiere IKEA si adattano così ad ogni stanza restituendo un ambiente sempre in ordine e ultra moderno.



Qui di seguito i modelli più belli sui quali puntare per la vostra camera da letto. Dopo la scelta, il vostro unico problema sarà pensare a come riempirli!





SONGESAND

Stile intramontabile e una chiusura ammortizzata e silenziosa. Songesand è fornita di 6 cassetti e si adatta facilmente ad ogni tipo di camera da letto.



NORDLI

Larga, bassa o di altezze differenti. Combinare Nordli e il suo design moderno per creare una soluzione su misura è prima di tutto un gioco davvero divertente.



HEMNES

Fornita di tre cassetti, incluso nella struttura anche un componente di sicurezza con il quale fissare la cassettiera alla parete.



SONGESAND

La particolare tonalità marrone e il pannello frontale rendono questi cassetti intramontabili ed estremamente silenziosi grazie ad una chiusura ammortizzata.



BRIMNES

Il cassetto superiore in vetro smerigliato è il dettaglio in più che non passa inosservato. Adatto a quei capi o accessori che meritano un posto d’onore.



MALM

Il suo design lungo e lineare in frassino e il vetro a specchio nascosto fanno di questa cassettiera l’accessorio ideale non solo per una camera da letto, ma anche per le altre stanze della casa.



ASKVOLL

Con tre cassetti effetto rovere e mordente bianco, incluso nella struttura anche un componente di sicurezza con il quale fissare la cassettiera alla parete.



BJÖRKSNÄS

Björksnäs è uno splendido omaggio alla tradizione artigianale scandinava. La sua struttura in betulla restituisce un prodotto curato nei dettagli e facili da usare in ambienti differenti.



MALM

Divertitevi a scoprire i mille usi di questa cassettiera. Con il suo design lineare il mobile si adatta infatti a qualsiasi camera della casa.



Photo credits: IKEA